«ألمنيوم الإمارات» تطلق أول محطة شحن كهربائية في جبل علي

افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أول محطاتها لشحن السيارات الكهربائية في موقعها في جبل علي لدعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر، بحضور كبار المسؤولين من الشركة وممثلين من هيئة كهرباء ومياه دبي. كما حضر الافتتاح أيضاً أربعة من موظفي الشركة الذين يملكون سيارات «تسلا» ليكونوا أول من يستفيد من المحطة.

وأطلقت مبادرة دبي للتنقل الأخضر من قبل المجلس الأعلى للطاقة في دبي عام 2016، وتستهدف الوصول بنسبة المركبات الهجينة والكهربائية في دبي إلى 2 % بحلول عام 2020 ولتنمو هذه النسبة لتصل إلى 10% بحلول 2030.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يدعم التحول للتنقل الأخضر رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وتحسين جودة الحياة فيها، ونحن سعداء بالمشاركة بدور فعال في تجسيد هذه الرؤية».