حمدان بن محمد يدعو لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المؤسسات الدولية

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية الفاعلة، لمواكبة التحولات المستقبلية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد سموه وهو يوجه بعقد الدورة الرابعة لأسبوع دبـي للاستثمار خلال الفترة من 7 إلى 11 من أكتوبر المقبل، أهمية توطيد الشراكة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي، وتقديم نظرة شاملة حول ركائز ومستجدات بيئة وفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية والناشئة بالإمارة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.

وأشاد سموه بدور أسبوع الاستثمار الذي تنظّمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، في تسهيل فرص النمو والشراكة والابتكار لمجتمع المستثمرين، واستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية في القطاعات الحيوية والمستقبلية بدبي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: