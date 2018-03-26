استدعاء 365 «إنفينيتي» بسبب الوسادة الهوائية

كشفت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء تشمل 365 سيارة «انفينيتي Q30» موديلات الأعوام 2016-2018 لدواعي السلامة خاصة بالوسادة الهوائية وذلك بالتعاون مع شركة المسعود للسيارات، موزعو إنفينيتي في الدولة.

وأفاد تقرير الوزارة، انه في بعض سيارات «إنفينيتي Q30» المشمولة بالإستدعاء، قد تنفتح الوسادة الهوائية للسائق بشكل غير مقصود، لذلك تقرر إجراء فحوص واستبدال الوسادة الهوائية للسائق لهذه السيارات إذا ما استدعى الأمر ذلك، دون تحمل العملاء أي نفقات.

وأكدت شركتا العربية للسيارات والمسعود للسيارات، أنهما ستقومان بالإتصال بالعملاء أصحاب السيارات المعنية بهذه الحملة لإبلاغهم بهذا الأمر وإطلاعهم على آخر المستجدات والخطوات الواجب اتخاذها.