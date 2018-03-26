ملصق «عام زايد» يزيّن 10 طائرات لـ «الإمارات»

أعلنت طيران الإمارات، أمس، اكتمال وضع ملصق «عام زايد»، على 10 من طائراتها. وكشفت الناقلة عن لفتة التكريم للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لأول مرة في نوفمبر 2017، على طائرة الـ «إيرباص A380» رقم 100، إحياءً للذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: كان الشيخ زايد قائداً فذاً ورائداً حقيقياً وشخصية ملهمة. ولا تزال دولة الإمارات، تستلهم إرثه في التنمية المستدامة ومواصلة التقدم، وتفخر طيران الإمارات بنشر رسالته العالمية لشعوب الأرض، عبر مختلف المطارات ومدن العالم.

ونفذت الطائرات الخمس من طراز الـ «إيرباص A380»، والطائرات الخمس من طراز الـ «بوينغ 777-300ER»، التي تحمل ملصق «عام زايد»، أكثر من 1500 رحلة حتى اليوم، وسوف تستمر في حمل رسالة الإلهام من الوالد مؤسس الدولة طوال 2018.

ويكرم «عام زايد»، إرث الشيخ زايد وقيمه التي شكلت دولة الإمارات، وساهم القائد الملهم، من خلال ركائز الحكمة والاحترام والاستدامة والتنمية البشرية، في ترسيخ رؤية دائمة للازدهار والتصميم والتسامح، وهي سمات لا تزال متجذرة بقوة في ثقافة الدولة. ويغطي الملصق، جانبي الهيكل الخارجي للطائرات، بمساحة تزيد على 480 متراً مربعاً على طائرات الإيرباص، و312 متراً مربعاً على طائرات البوينغ.

وخدمت الطائرات العشر منذ نوفمبر الماضي، 90 وجهة عبر 6 قارات، بما في ذلك روما وسيدني وهونغ كونغ ولوس أنجلوس وبوينس آيرس وأكرا، حيث قطعت أكثر من 4 ملايين كيلومتر. وقضى موظفو طيران الإمارات المتخصصون في مركز المظهر الخارجي للطائرات، التابع للإمارات للهندسة، إجمالي 119 يوماً لوضع هذه الملصقات.