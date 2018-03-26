إنجاز 3 مشاريع استراتيجية لصناعة الطيران في دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، أن العام الماضي، كان عاماً استثنائياً في تاريخ المؤسسة، مشيراً سموه إلى أن «دانز»، أنجزت خلال العام الماضي 3 مشاريع استراتيجية، من حيث أهميتها، فهي تشمل إنشاء «مركز طوارئ العمليات الجوية»، للتعامل مع الرحلات الجوية في الحالات الطارئة، وإقامة «أكاديمية دبي للملاحة الجوية»، و«إعادة هيكلة المجال الجوي لإمارة دبي»، التي ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية لأجواء المدينة بنسبة 25 % لمطار دبي، و100 % بالنسبة لمطار آل مكتوم، كما ألغت اضطرار تحليق الطائرات في سمائها، انتظاراً لأوامر الهبوط من برج المراقبة، نتيجة ازدحام الأجواء.

وفورات

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن إعادة هيكلة أجواء دبي، ساهم في تحقيق وفورات تقدر بنحو 53 مليون درهم سنوياً، في ميزانيات الناقلات الجوية المستخدمة لمطار دبي الدولي، معرباً سموه عن بالغ تقديره للتعاون والدعم الكبيرين اللذين قدمتهما الهيئة العامة للطيران المدني، وقيادتها لهذا المشروع الحاسم في تعزيز أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز عالمي للنقل الجوي.

ولفت سموه إلى أن إنجاز هذه المشاريع، يأتي ضمن سلسلة مشاريع يتم التحضير لإطلاقها في المستقبل، في ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل إمارة دبي مطاراً للعالم.

دعم

وعلى صعيد دور مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في دعم اقتصاد دبي، قال سموه: تلعب (دانز) دوراً مهماً في تعزيز مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي، التي تصل في الوقت الراهن إلى نحو 28 %، ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 35 % بحلول 2020.أجواء دبي

فيما تعامل المراقبون الجويون في «دانز»، مع أكثر من 500 ألف حركة عبر أجواء دبي في 2017، شملت مختلف أنواع الطائرات المدنية والعسكرية، وأكثر من 400 ألف حركة، منها هبطت في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، بواقع 205 آلاف و131 حركة قادمة، و205 آلاف و093 حركة مغادرة، بمتوسط يومي قدره 1,134 حركة جوية، في حين توجهت بقية الحركات نحو مطارات الشارقة والإمارات الشمالية. أما على صعيد مطار آل مكتوم الدولي، فقد تم التعامل مع 34 ألفاً و234 حركة في 2017.

عائد كبير

وأوضح محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز»، أن المؤسسة استثمرت نحو 60 مليون درهم في 2017، لإنجاز المشاريع الثلاثة سابقة الذكر، وأن العائد على هذا الاستثمار، سوف يكون كبيراً بكل المقاييس، لجهة تعزيز قدرات مطارات دبي على التعامل مع النمو المتوقع في أعداد الرحلات الجوية.مركز طوارئ

وأضاف أهلي: قامت «دانز» بإنشاء «مركز طوارئ العمليات الجوية»، باستثمار نحو 18 مليون درهم، ويقع ضمن حرم مطار آل مكتوم الدولي، وهو يضم أحدث الأجهزة التقنية والرادارات المخصصة لعمليات الاقتراب، التي تم تدريب فريق مراقبي خدمات الملاحة الجوية في المؤسسة على إدارتها.

فيما تسعى «دانز» إلى الارتقاء الدائم بتطوير أجهزتها وتدريب مواردها البشرية، من أجل إدارة آمنة لحركة الملاحة الجوية في مطارات إمارة دبي والإمارات الشمالية، إذ يملك المركز كافة الإمكانات والجهوزية التي تؤهله للتعامل مع الرحلات الجوية على مستوى أجواء الدولة ككل.أكاديمية

وتضاف الأكاديمية إلى منظومة المؤسسات المتخصصة التي تقيمها دبي لتعزيز قطاع الطيران، والاستجابة لاحتياجات السوق المحلية والدولية. وعلى الرغم من أنه لم يتم افتتاح الأكاديمية رسمياً، إلا أن إدارة «دانز»، تلقت نحو 24 ألف طلب التحاق بفصولها من قبل إدارة المراقبة الجوية الإندونيسية.

وأعرب أهلي عن بالغ تقديره لكل من معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وسيف السويدى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، على دعمهما المستمر لجميع المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها من قبل «دانز».

توقعات

بحسب مؤشرات هيئة دبي للطيران المدني، يتوقع التعامل مع أكثر من 600 حركة جوية عبر أجواء دبي بحلول 2020، بعد توسعة الأجواء، ونمو الطلب على السفر، وتزايد أهمية مطار دبي، الذي يعتبر المطار الأول في العالم بأعداد المسافرين الدوليين. ومن المتوقع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي فقط، إلى أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2020، وإلى أكثر من 124 مليوناً بحلول 2023، على مستوى مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.