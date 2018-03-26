اقتصادية دبي تطلق «سوبر تاجر الربيعي» لتنمية مهارات الطلبة

دشن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ملتقى «سوبر تاجر الربيعي» في المكتبة العامة بمنطقة أم سقيم لتدريب طالبات المدارس وتطوير مهاراتهن الشخصية والإدارية والأخلاقية ليصبحن تجار المستقبل.

يتضمن البرنامج، الذي من المقرر أن يستمر على مدار أسبوعين ويقدمه «مركز ديمايك للتدريب»، مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية، بالإضافة إلى سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع لإطلاع الطالبات على أفضل الممارسات في مجال المشاريع التجارية لتمكين شباب المستقبل والتفاعل معهم لتحقيق امكانياتهم والروح الريادية لديهم.

ويسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال هذه الخطوة إلى تأهيل وصقل مهارات الجيل الحالي من الطالبات الفئة العمرية من 6 إلى 13 سنة وتدريبهن على تدشين مشاريعهن الخاصة. وقام بافتتاح الملتقى عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي؛ وسلوى العديدي، مدير أول التنسيق والمتابعة في إدارة التطوير والمتابعة للقطاع.

وقال عمر خليفة: «يسعدنا تدشين الملتقى والذي نسعى من خلاله إلى تطوير مهارات الطالبات من الصف الأول وحتى الصف الخامس على مدار أسبوعين وتوفير كافة الأدوات التدريبية التي تؤهلهن لتدشين مشاريعهن الخاصة والتوسع مستقبلاً، ويأتي هذا التوجه في إطار سعينا لخلق شباب ذي تأثير إيجابي في العالم، يحقق كامل إمكانياته ويجسد القيم والروح الريادية، بالإضافة إلى تفعيل دورهم الحيوي ليصبحوا رواداً في بناء مستقبل الإمارات».

من جانبها، قالت سلوى العديدي: «يمثل الملتقى مثالاً حياً على الجهود المبذولة من قبل اقتصادية دبي نحو غرس المهارات وخطوات تأسيس المشروع التجاري، من خلال تعليم الطالبات كيفية صناعة المنتج بشكل سهل».