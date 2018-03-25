2.5 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل العضوية في المنطقة

يتطلع المصنعون الدوليون لمنتجات التجميل التي يتم إنتاجها بطريقة مستدامة وتحصيلها بشكل أخلاقي إلى النمو في سوق الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية الذي تراوح حجمه بين 2.25 و2.5 مليار دولار في 2017.

وترسخ التفضيل العالمي المتنامي لمنتجات التجميل النظيفة والخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يشير المحللون في شركة TechSci Research إلى أن السوق الإقليمي لمستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية يمكن أن ينمو سنوياً بنسبة 12 إلى 15% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وهذا من شأنه أن يضع قيمة التجزئة في أي مكان من 4 إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2022، وفقاً لتقديرات TechSci، وذلك من خلال زيادة وعي المستهلك وارتفاع الطلب على المنتجات الأفضل لصحتهم، وللبيئة والمجتمع بشكل عام. وللتركيز على هذا التوجه المتنامي ينظم معرض عالم الجمال بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2018، المعرض التجاري الأكبر في المنطقة لمنتجات التجميل، العناية بالشعر، العطور واللياقة البدنية، ينظم قسماً متخصصاً للمنتجات الطبيعية والعضوية لأول مرة هذا العام.

ويشارك أكثر من 60 من العارضين البالغ عددهم 1600 عارض في حدث الأيام الثلاثة في القسم الجديد بعرض منتجاتهم العضوية الطبيعية المعتمدة.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض الذي سيعقد في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض: «لقد تحولت أعمال مستحضرات التجميل الخضراء من سوق متخصص إلى توجه سائد».