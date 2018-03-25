الإمارات رئيساً لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2018

اختتمت في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية أعمال منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بمشاركة الوفد الرسمي لدولة الإمارات، برئاسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وضم وفد الدولة ممثلين عن 6 جهات حكومية، هي: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الوطني للإعلام.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تعيين المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، رئيساً لمنتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات لعام 2018، إضافة إلى الإعلان عن فوز الاتحاد النسائي العام في إحدى جوائز منتدى القمة العالمية عن الفئة الخامسة المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استخدام التكنولوجيا.

وتهدف الحملة الوطنية الطفل الرقمي، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى دعم وبناء القدرات بما يتناسب مع التغيرات المستجدة، وتعزيز مهارات البحث العلمي والاكتشاف والتعلم الذاتي، والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر الوعي الرقمي للاستخدام الأمثل للإنترنت، وكيفية تجنب الجرائم الإلكترونية.

وقد شهدت دولة الإمارات أخيراً تحولاً كبيراً نحو الاستدامة، فعلى الرغم من كونها موطناً لأحد أكبر احتياطات النفط، بدأت الدولة بموجب توجيهات القيادة الحكيمة استعدادها لتوديع آخر برميل نفط.

تبادل الأفكار

وقال ماجد سلطان المسمار: «نحرص في دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة والمميزة في هذا الحدث الذي يشكّل منصة عالمية، تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين المعنيين بمجتمع المعلومات من مختلف دول العالم. وتتميز المشاركة الإماراتية هذا العام بحجم وتنوع المشاريع والمبادرات الذكية التي تعكس حجم التطور التقني والرقمي في دولة الإمارات، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية تبوّؤ مراكز متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف الميادين».

وأضاف: «يكتسب انعقاد منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات أهمية متزايدة من عام إلى آخر، لدرجة أضحت معها حدثاً منتظراً يحظى باهتمام ومتابعة جميع صناع القرار والسياسات في مختلف الدول. وتندرج مشاركتنا في هذا الحدث ضمن خطة استراتيجية شاملة تقوم على التفاعل مع التجارب العالمية وعرض تجربة دولة الإمارات في مختلف المجالات ولا سيما الحكومية منها، التي تركز على تحقيق سعادة المتعاملين، وإرساء ركائز ودعائم التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة».

منصة مثالية

يشكّل المنتدى منصة مثالية لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية. عاماً بعد عام، أصبح هذا المنتدى من أكثر عوامل التمكين نشاطاً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات والانخراط بفعالية في برنامجها ومبادراتها. وقد ترجم هذا الالتزام بخطوط العمل الخاصة بالقمة وبأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى خطط عمل وخرائط طريق بمؤشرات رئيسة محددة مرتبطة بتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021.