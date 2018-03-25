صفقات تدعم الاستثمار العقاري بالشارقة في «إيكرس»

اختتم معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2018»، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة واستضافه مركز إكسبو الشارقة بنجاح كبير، وشهد توقيع عدد كبير من الصفقات العقارية التي استفادت من تنوع الخيارات الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من قبل الشركات العقارية المشاركة في الحدث.

وشهد المعرض إقبالاً واسعاً من رجال الأعمال والمستثمرين والراغبين بشراء عقارات، الذين اكتشفوا على مدى ثلاثة أيام المنتجات العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي التي تزخر بها الشارقة وشارك فيه 45 شركة ومؤسسة محلية وأجنبية متخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري قدموا عروضاً متنوعة وشاملة للراغبين في الاستثمار سعياً منهم للاستفادة من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة.

دعم القطاع

وثمن خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور مركز إكسبو على جهوده في دعم المعرض والذي حظي برضا العارضين والزوار، كما ثمن دور الغرفة لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة ومجموعة عمل قطاع العقارات وكافة الجهات التي تعاونت وساهمت في إنجاح المعرض، مؤكداً مواصلة دعم القطاع العقاري في الشارقة، معتبراً أن زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع يؤكد الثقة التي يحظى بها على المستويين المحلي والإقليمي والذي يشكل محوراً رئيسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.

جذب المستثمرين

من جهته، قال سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، إن معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» أثبت قدرته على تقديم الجديد في مجال الاستثمار العقاري في الإمارة وساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين وفتح آفاقاً أوسع لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة، منوهاً بأن المعرض هذا العام شهد تنافساً كبيراً بين المطورين العقاريين من حيث تقديم باقة قيمة من الفرص العقارية النادرة، إلى جانب الخصومات والعروض على الأسعار والتسهيلات في الدفع والتمويل للمشاريع السكنية والتجارية.

ندوات

من جهة أخرى، شهد «إيكرس 2018» في نسخته الخامسة وعلى مدى أيام انعقاده عدداً من الندوات المتخصصة تناولت الجانب القانوني للاستثمار في المجال العقاري، شارك فيها عدد من المؤسسات والمختصين القانونيين، كما تم تنظيم عدد من ورش العمل هدفت إلى توعية الجمهور من ممثلي الأعمال والقطاع الخاص والزوار بالاستثمار العقاري والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والاستماع إلى آراء الخبراء والإجابة عن استفسارات الحضور فيما يتعلق بإدارة العقارات والتعريف بالفرص الاستثمارية المناسبة في هذا القطاع.

مشاركون

وأكد مشاركون في المعرض أن «إيكرس» العقاري يأخذ أهميته كونه محطة سنوية للترويج للقطاع العقاري في الشارقة، من خلال تسليط الضوء على التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الإمارة من خلال ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية التي قدمت من قبل رؤساء الدوائر المعنية بالإمارة، ومن خلال الشركات الرائدة في الاستثمار والتطوير العقاري بالإمارة.

فرصة

وقال جورج خزامي، مدير شركة «الثريا» ومن المشاركين في المعرض، إن المعرض يشكل فرصة حقيقية لكافة العاملين في مجال العقارات وذلك من خلال تبادل الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تطور السوق العقاري في الدولة بصفة عامة وفي الشارقة بصفة خاصة، كما أنه شهد عقد الكثير من الصفقات، إضافة إلى أن شركة «الثريا» تعمل حالياً على تنفيذ مشروع برج (صحارى 6)، والذي تبلغ قيمة البيع فيه 350 مليون درهم، ومتوقع الانتهاء منه في يونيو 2019، إضافة إلى إنشاء برجي (المستقبل 3- 4) في بحيرة الخان، وبرج آخر (سان سيت)، والذي متوقع الانتهاء منه في 2021، وأضاف أن الشارقة تشهد تطوراً ملحوظاً في المجال العقاري وذلك من خلال تشييد الأبراج السكنية ذات المميزات والمواصفات العالية التي تلبي طموح المستأجرين الذين يريدون مساكن آمنة وصديقة للبيئة.

من جهته، قال عامر جاسم الزرعوني مدير إدارة الخدمات العقارية في شركة «أساس» التابعة لمصرف الشارقة الإسلامي، إن «أساس» لديها العديد من المشاريع العقارية، منها منتجع أوشانيك في خورفكان ويشمل 450 وحدة سكنية، إضافة إلى محال تجارية، فتم اعتماد المخططات واستخراج الموافقات، ومتوقع الانتهاء من المشروع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

تأثير طفيف

وقال جمال الشاويش المدير التنفيذي لشؤون المبيعات لشركة «ألفا» إن الشركة تستثمر في مشروع (06) ومشروع الممشى بمساحة 3 ملايين قدم مربعة، ويعد أول مشروع خال من السيارات ويتم التنقل فيه عن طريق سلالم متحركة، مبيناً أن المرحلة الأولى من المشروع تحوي 33 بناية تشمل 2000 وحدة سكنية تم بيعها بالكامل وتشمل استديو وغرفة وصالوناً وغرفتين وصالة، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع 3 مليارات درهم.

تنوّع

فتح المعرض أبوابه أمام الزائرين الأربعاء الماضي، حيث توافد على الشركات المشاركة بالمعرض أعداد كبيرة من الزوار والباحثين عن وحدات سكنية ومشروعات عمرانية ومنازل وعقارات ومرافق سياحية وتجارية، تنوعت من حيث المساحات والخدمات والتمويل والمزايا التي عرضها المشاركون من مستثمرين ومطورين. وأثنى الزوار على مستوى التنظيم الدقيق للمعرض، وبالمشاريع والخدمات التي اشتمل عليها، منوهين بالمصداقية العالية للمنتجات العقارية.