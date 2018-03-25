«إعمار» تطلق « كولكتيف» قريباً

كشفت مصادر «البيان الاقتصادي» عن عزم إعمار العقارية إطلاق مباني «كولكتيف» قريباً في إطار المشروع الأم «دبي هيلز ستيت» الذي بدأت الشركة بتطويره بالشراكة مع مراس القابضة منذ منتصف 2013 .

يقع كولكتيف السكني الفاخر على مقربة من مجمع مباني «بارك ريدج» الذي باعته الشركة في وقت سابق من العام الماضي. وتقع المباني الجديدة في موقع استراتيجي داخل مشروع «دبي هيلز استيت» الذي يعد جزءًا من «مدينة محمد بن راشد»، المشروع الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.

وجرى تصميم «دبي هيلز استيت» على مساحة تبلغ 2700 فدّان (11 مليون متر مربع (11 كيلومتراً)، وسيضم 4400 فيلا، فضلاً عن مساحات تجزئة تقدر بـ 160 ألف متر مربع. وسيصبح مزيجاً من الأحياء السكنية الفاخرة إلى جوار ملعب جولف يضم 18 حفرة.

وسيضخ المشروع قرابة 22 ألف شقة للقطاع السكني بدبي مع نهاية مراحل إنجازه بالكامل، والتي وعدت إعمار بأنها ستكون قبل نهاية 2020، بالتزامن مع استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020».