40 مليار درهم تجارة دبي مع ألمانيا في 2017

بحث أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي مع غونتر جوزيف راور القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي فرص تعزيز التنسيق لدعم نمو التبادل التجاري بين دبي وألمانيا خدمة للمصالح المشتركة بين دولة الامارات وجمهورية المانيا الاتحادية.

وأكد أحمد محبوب مصبح خلال اللقاء - الذي حضره خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي - عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية الألمانية لضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات الألمانية، مشيراً إلى أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع ألمانيا بلغت في العام 2017 نحو 40 مليار درهم.

شراكة

وقال: إن جمارك دبي تضع تعزيز العلاقات مع شركاء دبي التجاريين ضمن أهدافها الأساسية لضمان حصول الشركاء على أفضل التسهيلات الجمركية ونعمل على تمكين شركاتهم التجارية من تحقيق قيمة مضافة حقيقية، تعزز عائدها من اختيار دبي مقصداً لتجارتها ما يدعم النمو الاقتصادي في الإمارة عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية، ولذلك نحرص على تبادل الزيارات مع الشركاء التجاريين والاطلاع منهم على كل متطلباتهم ومناقشة اقتراحاتهم لتطوير عملنا الجمركي بما يتلاءم مع هذه المقترحات.

توسع

وأوضح أن تجارة دبي الخارجية مع ألمانيا تكتسب أهمية متزايدة نتيجة لتوسع تجارة الإمارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعد ألمانيا من أهم دول الاتحاد الأوروبي على صعيد التبادل التجاري وتربطنا علاقات اقتصادية وتجارية مميزة وسنعمل على تطويرها باستمرار من خلال التواصل مع الهيئات الدبلوماسية ومجلس العمل والشركات الألمانية لضمان استفادتهم من كل الخدمات المتطورة التي توفرها جمارك دبي للتجار والمستثمرين من مختلف دول العالم.

من جانبه أشاد القنصل الألماني بتعاون جمارك دبي وجهودها المتميزة في مجال دعم نمو تجارة دبي الخارجية مع بلاده، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لضمان تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وألمانيا.