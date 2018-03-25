«الدار» تطلق «ريفلكشن» بجزيرة الريم

أعلنت «الدار العقارية» عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «ريفلكشن» في جزيرة الريم بقيمة 440 مليون درهم، على أن تبدأ مبيعات وحدات المشروع يوم 31 مارس في مركز مبيعات الدار بجزيرة ياس.

يتألف المشروع من برجين متجاورين بينهما حديقة صغيرة، ويضم 374 وحدة سكنية (182 وحدة في البرج الأول، و192 وحدة في البرج الثاني) تشمل استديوهات وشققاً سكنية من غرفة وغرفتين و3 غرف، وهو يوفر فرصة لتملك شقق في هذه المنطقة المتميزة في قلب مدينة أبوظبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا إطلاق ريفلكشن الذي يأتي تلبية للطلب المتنامي على الوحدات السكنية من هذه الفئة التي تتميز بالجودة العالية، وتوفر مرافق متنوعة في واحدة من أكثر الوجهات المتميزة في أبوظبي، وبأسعار مناسبة لنطاق واسع من العملاء. ويعتبر ريفلكشن إضافة جديدة لمشاريعنا».