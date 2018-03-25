استطلاع دولي: الإمارات من أكثر الدول استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر

ذكرت شركة يوجوف العالمية المتخصصة في أبحاث السوق أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت، في ســـياق استفتاء أجرته الشركة عن آراء المواطنين في 19 دولة من بينها الإمارات بشأن العولمة، وهل ما زالوا يؤيدونـــها ويعتـــقدون أنها تعد قوة جــيدة، أم أنهم يعارضـونها ويعتقدون أنها تمثل قوة سيئة، إن الإمارات تستقطب المستثمرين من أنحاء العالم كافة، إلا أن المستثمرين الأجانب الرئيسين فيها ينتمون إلى المملكة المتحدة واليابان وهونغ كونغ.

وذكرت «يوجوف»، ومقرها لندن، أن من أهم عوامل الجذب الاستثماري التي تمتلكها الإمارات عدم فرض ضرائب على الشركات. وأضافت أن الاستقرار السياسي والاقتـــصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات اجتذب العديد من المستثمرين من البلاد العربية التي شهدت اضطرابات سياسية.

يُذكر أن نتيجة الاستفتاء الذي أجري في الإمارات أظهرت أن 69% من الإماراتيين ما زالوا يؤيدون العولمة ويعتقدون أنها تعد قوة جيدة، بينما أعرب 13% عن معارضتهم للعولمة، فيما أبدى 18% من السكان عدم اهتمامهم.