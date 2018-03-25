336 مليار دولار سوق الإنشاءات في المنطقة بحلول 2020

تنطلق في دبي الشهر المقبل فعاليات النسخة 19 لمعرض الشرق الأوسط للمعدات والأدوات المعدنية «هاردوير آند تولز»، المعرض التجاري المتخصص في الأدوات، والمعدات، والمواد والماكينات، بمشاركة 160 عارضاً، حيث يراقب المصنعون العالميون والموردون المحليون سوق الإنشاءات الإقليمي الذي يتعافى بشكل جيد.

ووفقاً لتقرير بي إم اي BMI للأبحاث، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 336 مليار دولار بحلول 2020، مقابل 235 مليار دولار في 2016، بنمو 43%.

وأدت أسعار النفط المستقرة إلى تخفيف الضغط على ميزانيات الحكومات، ونتيجة لذلك تم إطلاق مشاريع بنية تحتية وتجارية جديدة، إضافة إلى المشاريع الجارية المرتبطة بمعرض دبي إكسبو 2020، أضف إلى ذلك حتمية نمو القطاعات المزدهرة الأخرى، مثل الطيران والفضاء والقطاعات الصناعية، البحرية، الزراعية والمعدنية والأعمال الخشبية - حتى قطاع الأعمال اليدوية المنزلي - والطلب على الأدوات اليدوية والكهربائية الموثوقة والمعدات لإنجاز المهام، حسبما تتوقع الشركات المصنعة العالمية وموردو القنوات المشاركون في المعرض الذي يقام 2 - 4 أبريل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «نحن متفائلون إزاء الشعور الإيجابي المتجدد الذي يسود في سوق الأجهزة والأدوات الإقليمي، وهذا ما يؤكده ليس قطاع الإنشاءات المنتعش فقط، ولكن أيضاً مكانة دبي كشريك تجاري رئيس لهذا القطاع مع مراكز قوى اقتصادية عالمية مثل الولايات المتحدة والصين وإيطاليا وألمانيا والهند».

وأفادت جمارك دبي أن الإمارة قامت باستيراد وتصدير وإعادة تصدير ما قيمته 5.07 مليارات درهم من المعدات والأدوات في عام 2016، وبلغ إجمالي التجارة مع هذه الدول 52% من هذا الرقم.

يشارك في المعرض 10 أجنحة دولية من الصين وتايلاند وتايوان، ويشارك فيها أكثر من 160 عارضاً من 12 دولة، تمثل أكثر من 200 علامة تجارية.