موانئ دبي العالمية تطور الشراكة مع كازاخستان

وقعت كلٌّ من «موانئ دبي العالمية»، وحكومة كازاخستان اتفاقيتين إطاريتين في أبوظبي أمس في ما يتعلق باستحواذ، وحوكمة، وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة في أكتاو وكورغوس.

تقوم «موانئ دبي العالمية» منذ أكثر من أربعة أعوام بإدارة ميناء أكتاو الذي يعتبر ميناء كازاخستان الرئيس لشحن البضائع العامة والسائبة على بحر قزوين، ومنطقة كورغوس الاقتصادية الخاصة، والتي تتمتع بموقع استراتيجي على الحدود الصينية الكازاخستانية، وتؤدي دور نقطة العبور الرئيسة لقطارات الشحن التي تعبر منطقة أوراسيا.

وتخطط «موانئ دبي العالمية» حالياً للاستحواذ على حصة تبلغ 51% من منطقة كورغوس الاقتصادية الخاصة، و49% من منطقة أكتاو الاقتصادية الخاصة بعد توقيع الاتفاقيتين، وذلك بهدف لعب دورٍ مهم في تعزيز الترابط التجاري على امتداد طريق الحرير الجديد ومناولة المواد الهيدروكربونية والحاويات والبضائع السائبة.

حلقة وصل

وجرى توقيع الاتفاقيتين من قبل سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، وكانات ألبسباييف، رئيس شركة كازاخستان تيمير زولي، وييرالي توغزانوف، حاكم منطقة منجستو في كازاخستان.

مبادرة

وبالمناسبة قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «تشكل كازاخستان حلقة وصلٍ مهمة في طريق الحرير الجديد وفي تطوير مبادرة الحزام والطريق. وسيكون التركيز على تطوير البنى التحتية الناعمة والصلبة التي تدعم قنوات النقل متعدد الوسائط، عاملاً رئيساً في تحقيق إمكاناتها كممر عبورٍ بالإضافة إلى النهوض باقتصادها».

تمكين

وأضاف: «تُبين تجربتنا في 40 بلداً وعلى امتداد سلسلة التوريد العالمية أنّ الموانئ والمناطق الاقتصادية التي تعمل سويةً وتوظف التكنولوجيا الذكية بهدف تحقيق التكامل بين العمليات تشكل عامل تمكين أساسياً للمشاريع التجارية المحلية، والاقتصادات الإقليمية».