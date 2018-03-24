670 مشاركاً بمسيرة «زايد في قلوبنا» يختبرون قدرات رأس الخيمة السياحية

انطلق أمس 670 متسابقاً من محترفين وهواة الدراجات النارية تحت شعار «زايد في قلوبنا» لاختبار قدرات إمارة رأس الخيمة السياحية في المسيرة الضخمة التي انطلق جزء منها باتجاه قمة جبل جيس خلال ساعات الصباح الأولى.

ضمن النسخة الأولى من مهرجان رأس الخيمة للدراجات النارية 2018 الذي تقيمه غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. وأكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، انطلقت فعاليات المسيرة صباحاً بالاتجاه إلى قمة جبل جيس الجبلية .

والتي تعد أعلى قمم دولة الإمارات، والتي تمثل أحد المعالم السياحية المهمة في رأس الخيمة بمكوناتها الطبيعية ومناظرها الخلابة، وتواصلت فعاليات المسيرة بالانطلاق من جزيرة المرجان السياحية التي تحظى بقطاع ضيافة متطور وتحتضن أهم العلامات الفندقية العالمية، على واجهتها البحرية بطول 23 كيلومتراً.

أجندة

وأشار إلى أن المسيرة تعد من أبرز فعاليات أجندة معرض ومهرجان رأس الخيمة الذي لاقى نجاحاً كبيراً باجتذاب العائلات والسياح الذين استفادوا من فعاليات المهرجان والذي يحتضن المسرح الغنائي والمسابقات الخاصة وركن ألعاب الأطفال.

بالإضافة لمدرجات مشاهدة المسابقات الاحترافية لقائدي الدراجات النارية الذين أظهروا قدراتهم المكتسبة من خلال المشاركة في البطولات الكبرى على مستوى العالم والمنطقة في الدراجات النارية.

وأضاف: نجحت المسيرة في الترويج للمعالم السياحية والاقتصادية المنتشرة في إمارة رأس الخيمة، والتي واصلت رحلتها أمام المنطقة الحرة «راكز» بالجزيرة الحمراء، مروراً بمنطقة ميناء العرب التي تضم أضخم المشاريع السكنية والفندقية والمناطق التجارية والفيلات ذات الإطلالة البحرية الخلابة.

والتي تجمع بين التراث الإماراتي الأصيل وجودة الحياة العصرية، وذلك مروراً بمنطقة كورنيش القواسم الوجهة العائلية والسياحية الأولى في رأس الخيمة.

رسالة

وأشار السبب عقب وصول المسيرة إلى أرض المعارض في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إلى أن المشاركين حرصوا على إيصال رسالة حب ووفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في «عام زايد» وذلك انطلاقاً من دوره الإنساني في بناء الإنسان وترسيخ قيم السلام والمحبة بين دولة الإمارات وشعوب العالم.

وأكد السبب، على نجاح فعاليات مهرجان الدراجات النارية الذي يعد من الوجهات الترفيهية والاستثمارية الجديدة في الإمارة، والذي شهد أمس فعاليات مسابقة «أجمل دراجة معدلة».

والتي يصل مجموع جوائزها إلى 70 ألف درهم، وتضم 24 فئة بحسب المشاركين من كل موديل، بالإضافة لمسابقة «ستانت ميدل ايست» ومسابقة «ستانت انترناشيونال» لاستعراض مهارات أشهر محترفي قائدي الدراجات النارية في العالم.

عنصر جذب

وأكد هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يضع مهرجان رأس الخيمة للدراجات النارية في نسخته الأولى كأحد أهم عناصر الجذب السياحي والاستثماري للمساهمة في تحقيق رؤية إمارة رأس الخيمة، حيث يعد إضافة مهمة للخريطة السياحية في الإمارة وخاصة لعشاق سياحة المغامرة، ويعزز قدرات وإمكانيات تقديم منتج سياحي جديد.

لافتاً إلى أن المهرجان وما يقدمه من فعاليات وعروض وجوائز تمنح الإمارة الفرصة لاستضافة وتنظيم المزيد من الفعاليات المختلفة. وأشار إلى أن حكومة رأس الخيمة صبت تركيزها خلال الفترة الماضية على تطوير خيارات سياحة المغامرة وخاصة على قمة جبل جيس التي تضم العديد من تجارب المغامرة.

ومنها «جبل جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم، وتجربة «فيا فيراتا»، مؤكداً أن ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة على خريطة سياحة المغامرات العالمية يتطلب منا مواصلة دفع عجلة الابتكار في هذا المجال.