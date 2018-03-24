«إيفاري» تؤمّن حقوق الحصول على أول محافظها العقارية في دبي

أعلنت شركة إيفاري منجمنت المحدودة أمس عن تأمينها لحقوق الاستحواذ على أول محفظة عقارية لها في دبي بقيمة 20 مليون دولار.

وتتألف المحفظة من مبانٍ كاملة يصل عدد الوحدات فيها إلى حوالي 700 شقة في مجمعين جديدين بدبي تشمل حصرياً وحدات ذات أصول مدارة وتتضمن هذه المباني السكنية والمخدومة ذات الشقق الفاخرة المؤجرة بالكامل مجموعة من المساحات المؤجرة والمدارة والمملوكة وتعتزم «إيفاريم» الحصول على فائدة بنسبة 100% على تشغيل هذه الأصول من خلال عمليات شراء في الشركة القابضة المالكة للأصول خلال الربع الثاني من 2018.

وتعد إيفاريم، مبادرة جديدة عالمية لتمويل الاستثمار تم إطلاقها بالتعاون مع شركة الاستشارات الرائدة إيفاري منجمت المحدودة في الإمارات.

وتتيح إيفاريم، التي توفر حلول تعتمد على تقنية البلوك تشين ونظام العقود الذكية لجيل الاستثمار العقاري الرقمي، إمكانية الاستثمار الرقمي الفوري عبر الانترنت في الأصول العقارية المدارة من خلال صندوق ذي رمز خاص يهدف إلى خلق السيولة من خلال التسجيل عبر منصات تحويل رقمية متعددة خلال 2018. وقال ستيفان هيكموت، الرئيس التنفيذي لشركة إيفاري:

«يمثل الإعلان عن عملية الاستحواذ فرصة هائلة ويعد أول المشاريع الاستثمارية من هذا النوع لإيفاريوم. ومن خلال تأمين حقوق الاستحواذ لهذه المحفظة الرائعة من الأصول والتي تتألف من مباني كاملة عالية الجودة، تتمكن إيفاريوم من توفير الفرصة النادرة لتأمين العائدات الكبيرة المتوقعة لمساهميها». وأضاف هيكموت:

«بغض النظر عن وضع قطاع العقارات الإقليمي، فإن قطاع الشقق المفروشة ذات الجودة العالية والمخدومة يعد من القطاعات المزدهرة وهو النوع الذي تبحث عنه أغلب الشركات والوافدين الجدد إلى دبي، حيث إنها توفر راحة قصوى وحل مؤقت لاحتياجاتهم السكنية في حين أنها توفر عائدات ممتازة لملاكها.

وأضاف: تشير تحليلاتنا إلى أن مؤشرات الأداء التي يمكن استنتاجها من هذا الاستحواذ يمكن أن تتخطى بشكل كبير أهداف إيفاريوم الأساسية، والتي تعتزم إيفاريوم تحقيقها من خلال تطبيق معايير ومبادئ عالمية لرفع مستوى عائداتها من إدارة محافظها على مدى السنوات المقبلة.