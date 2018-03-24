تمديد تحالف طيران الإمارات و«كوانتاس» 5 سنوات

أصدرت اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة أمس قرارها النهائي بالموافقة على تمديد التحالف بين طيران الإمارات و«كوانتاس» الأسترالية لمدة 5 سنوات إضافية.

وأعلنت اللجنة أنها أصدرت موافقتها النهائية على تمديد التحالف العالمي الذي يغطي عمليات نقل المسافرين والشحنات بين «كوانتاس» وطيران الإمارات، بعد الموافقة المبدئية التي كانت اللجنة أعلنتها في فبراير موضحةً أن الموافقة مشروطة بمعالجة الشواغل المستمرة بشأن المنافسة على خط «سيدني- كرايستتشرش».

وقال روجر فيذر ستون، مفوض اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة : «من شأن التنسيق بين»كوانتاس«وطيران الإمارات في عملياتهما لنقل المسافرين والشحنات أن يؤدي إلى مجموعة من المزايا كتحسين مستوى الاتصال بين وجهات الناقلتين وتعظيم مزايا برامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين».

وأضاف أنه يتعين على التحالف بين الناقلتين أن يوافي اللجنة بتقارير حول عدد المقاعد المتاحة، عدد المسافرين، أسعار التذاكر ومدى ربحية الخط بشأن الخط بين أستراليا ونيوزيلندا ويسمح هذا الشرط بتحديد مستوى أدنى للسعة المقعدية على خط سيدني- كرايستتشرش» في أي وقت، إذا لزم الأمر.