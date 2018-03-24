سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت بمعدل ٨ سـاعات يومياً منها 3 لـ«التواصل الاجتماعي»

بلغ عدد مستخدمي شبكة الانترنت في دولة الإمارات في شهر يناير 2018 نحو 9.38 ملايين نسمة، حسبما أظهرت بيانات التقرير السنوي عن «حالة الرقمنة» في دولة الإمارات، ويعادل هذا الرقم نحو 99% من إجمالي عدد سكان الإمارات البالغ 9.47 مليون نسمة، الأمر الذي يشير إلى أنه يشمل المستخدمين الذين يمتلكون أكثر من خط هاتف محمول.

وسجل عدد مستخدمي شبكة الانترنت في دولة الإمارات خلال يناير 2018، ارتفاعاً بنسبة 2% بالمقارنة مع يناير من العام الماضي، حيث شهد عام 2017 انضمام 176 ألف شخص جديد إلى قائمة مستخدمي الإنترنت في الدولة. وهي نفس الزيادة والنسبة التي طرأت على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشاط وفاعلية في دولة الإمارات خلال نفس الفترة.

وتصدرت كلمة «دبي» الكلمات البحثية التي بحث عنها سكان الإمارات في محركات البحث خلال الفترة التي يغطيها تقرير «هوت سوت» برصيد 100 نقطة، تلتها بفارق كبير كلمة «غوغل» برصيد 24 نقطة، ثم كلمة «يوتيوب» في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

جاء ذلك ضمن تقرير شامل نشرته مؤخراً «هوت سوت»، المنصة العالمية المتخصصة في إدارة بيانات التواصل الاجتماعي، عن «حالة الرقمنة لعام 2018» على مستوى العالم، من بينها دولة الإمارات.

وأفادت البيانات الواردة في تقرير «هوت سوت» بأن جميع الــ 9.38 ملايين مستخدم المشار إليهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ويشاركون فيها بنشاط وفاعلية.

وأوضح التقرير أيضاً أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة المتفردون، أي الذي يمتلك كلُ منهم عنوان بروتوكول انترنت خاص به لتعريف هاتفه على الشبكة، قد بلغ 7.31 مليون مستخدم في دولة الإمارات خلال يناير 2018، بنسبة 77% من إجمالي عدد السكان في الدولة، وبزيادة 107 آلاف شخص، أو ما يعادل زيادة نسبتها 1%، بالمقارنة مع العام الماضي.

الهواتف المحمولة

وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد المستخدمين المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي بنشاط عبر هواتفهم المحمولة قد بلغ 8.70 ملايين مستخدم في دولة الإمارات في يناير 2018، بنسبة 92% إلى إجمالي عدد السكان في الدولة، وبزيادة 500 ألف شخص، أو ما يعادل زيادة نسبتها 6%، بالمقارنة مع يناير 2017.

وجاء في التقرير أيضاً أن نسبة مستخدمي الهواتف المحمولة، أياً كان نوعها، قد بلغت 99% إلى إجمالي عدد سكان الإمارات في يناير 2018 (الأمر الذي يشير إلى أن هذا الرقم يشمل المستخدمين الذين يمتلكون أكثر من خط هاتف محمول).

بينما بلغت نسبة مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة خلال الشهر نفسه 71%، فيما بلغت نسبة مستخدمي الحواسب سواءً المحمولة أو الحواسب المكتبية العادية 71%، وبلغت نسبة مستخدمي الحواسب اللوحية 28%.

وبلغ متوسط الوقت الذي يمضيه سكان الإمارات يومياً في استخدام شبكة الانترنت 7 ساعات و49 دقيقة، وفقاً لتقرير «هوت سوت»، بينما يمضي سكان الدولة ساعتين و56 دقيقة في المتوسط يومياً في متابعة قنوات التواصل الاجتماعي من أي جهاز.

وبلغ متوسط الوقت الذي يمضيه سكان الدولة في مشاهدة البث التليفزيوني ومقاطع الفيديو عبر الانترنت ساعتين و18 دقيقة يومياً، بينما يمضون ساعة وثلاث دقائق يومياً في الاستماع إلى الموسيقى عبر الانترنت.

نظرة

وعن نظرة سكان الإمارات إلى «الرقمنة» والتقنية الحديثة، فقد أفاد التقرير أن 76% من إجمالي سكان الدولة يعتقدون أن التقنية تتيح فرصاً أكثر مما تنطوي على مخاطر وتهديدات، بينما يفضل 72 % منهم أداء مهامهم عبر الوسائط الرقمية متى أمكنهم ذلك، ويؤمن 80% من السكان بأهمية خصوصية وحماية البيانات.

فيما يقوم 40% منهم بإزالة ملفات تعريف الارتباط «الكوكيز» من منصات تصفح الانترنت التي يستخدمونها، وذلك لحماية بياناتهم، كما يستخدم 34% من سكان الدولة أدوات حجب الإعلانات لإيقاف ظهور الإعلانات والفقرات الدعائية على شبكة الانترنت أثناء استخدامهم لها.

وبلغ عدد مستخدمي الانترنت في الدولة في يناير 2018 وفقاً لإحصائيات الجهات المختلفة المعنية بتزويد البيانات المتعلقة باستخدام الانترنت، نحو 8.52 ملايين مستخدم وفقاً لإحصائيات موقع «انترنت وورلد ستاتس»، وهو نفس العدد وفقاً لإحصائيات موقع «انترنت لايف ستاتس».

فيما بلغ عددهم 8.58 مليون مستخدم وفقاً لإحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو نفس العدد وفقاً لإحصائيات كتاب حقائق العالم الذي نشرته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه).

وعن تكرار استخدام الانترنت بين سكان الإمارات، أوضح التقرير أن 93% من سكان الدولة يستخدمون الانترنت بصفة يومية، بينما يستخدمها 6% منهم بمعدل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، فيما يستخدم 1% فقط من سكان الدولة شبكة الانترنت مرة واحدة على الأقل شهرياً، ولا يوجد في الدولة على الإطلاق من يستخدم الانترنت بمعدل يقل عن مرة واحدة شهرياً.

وتطرقت «هوت سوت» أيضاً في تقريرها إلى سرعة الاتصال بالإنترنت في دولة الإمارات، فذكرت أن متوسط سرعة الاتصال بالإنترنت عبر توصيلات ثابتة بلغ في دولة الإمارات 25.69 ميغا بايت لكل ثانية. وارتفع هذا المتوسط إلى ما يقارب الضعف فيما يخص سرعة الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف النقالة في الدولة في يناير 2018، فبلغ 50.2 ميغا بايت لكل ثانية.

وأفاد التقرير بأن 3% من سكان الدولة يتصلون بشبكة الانترنت في أغلب الأوقات عبر حواسب عادية أو أجهزة لوحية، فيما يعمد 52 % من سكان الدولة إلى الاتصال بالإنترنت في أغلب الأوقات عبر الهواتف الذكية. وأما سكان الدولة الذين يتصلون بالإنترنت عبر كلٍ من الوسيطين- الحواسب (عادية أو لوحية) والهواتف الذكية- فقد بلغت نسبتهم 41%.

وعن حصة كل نوعية من نوعيات وسائط نقل المعلومات من حجم بيانات الانترنت المتدفقة عبرها في دولة الإمارات في عام 2018، فقد أفاد التقرير أن الحواسب العادية والنقالة قد استأثرتا معاً بنسبة 36% من حجم بيانات الانترنت، بانخفاض 6% عن نسبتها في مطلع العام الماضي.

فيما كان نصيب الحواسب اللوحية 3%، بانخفاض 27% عن نسبتها في يناير 2017، بينما استأثرت الهواتف الذكية بنسبة اقتربت من 61%، بارتفاع 6% بالمقارنة مع نسبته في يناير 2017، فيما لم تحصل الوسائط الأخرى (كألعاب الفيديو وغيرها) سوى على نسبة ضئيلة بلغت 0.07%، وبانخفاض بلغ 30% بالمقارنة مع نسبتها في يناير 2017.

«فيسبوك» يتصدر

وتصدر موقع «فسبوك» للتواصل الاجتماعي قائمة المواقع الشبكية التي يزورها سكان الإمارات، وفقاً لتصنيف «أليكسا انترنت»، والذي يقيس متوسط الوقت الذي يمضيه كل زائر على الموقع. وقد زار سكان الإمارات موقع فسبوك بمتوسط 10 دقائق و21 ثانية، خلال شهر يناير 2018، وقام كل زائر بتصفح 4 صفحات على الموقع في المتوسط في كل زيارة.

وزار 71 % من سكان الإمارات محركات البحث عبر هواتفهم الذكية في يناير 2018، بينما زارها 47% منهم عبر الحواسب خلال الشهر نفسه. بينما بلغت نسبة من زاروا مواقع التواصل الاجتماعي عبر هواتفهم الذكية خلال الشهر نفسه 86% من إجمالي سكان الإمارات، بينما زار نصف سكان الدولة نفس المواقع خلال الشهر نفسه عبر حواسبهم.

ألعاب الفيديو

واستخدم 28% من السكان الانترنت في ألعاب الفيديو عبر هواتفهم الذكية، بينما مارس 13% من السكان هذه الألعاب عبر الحواسب.

وشاهد 80% من السكان مقاطع وفقرات فيديو عبر هواتفهم الذكية، بينما شاهدها نصف السكان عبر حواسبهم.

وتصفح 33% من سكان الدولة شبكة الانترنت عبر حواسبهم لغرض البحث عن معلومات متعلقة بسلع ومنتجات، فيما استخدم 21% من السكان حواسبهم للغرض نفسه.

مقاطع الفيديو

وشاهد 67% من سكان الإمارات مقاطع فيديو عبر الانترنت بصفة يومية خلال فترة التقرير، بينما بلغت هذه النسبة 23% في حالة المشاهدة بصفة أسبوعية، 6 % للمشاهدة بصفة شهرية، 1% للمشاهدة بمعدل أقل من مرة واحدة شهرياً، بينما لم يشاهد 4% من سكان الإمارات أي مقاطع للفيديو عبر الانترنت على الإطلاق خلال فترة تقرير «هوت سوت».

وتزايدت معدلات استخدام سكان الإمارات لخدمات التجارة الالكترونية بفضل الانتشار الواسع لشبكة الانترنت ونمو قاعدة المستخدمين للهواتف الذكية.

وأفاد تقرير «هوت سوت» بأن 85% من سكان الإمارات قاموا خلال فترة التقرير بعمليات بحث عبر شبكة الإنترنت بهدف التسوق من العديد من السلع والمنتجات و أيضا الخدمات بينما زار 91% من السكان متاجر التجزئة الإلكترونية، وقام 63% بعمليات شراء فعلية.

وعن منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً بين سكان الإمارات، استأثر تطبيق «واتساب» بالمركز الأول بنسبة 83%، تلاه موقع «فسبوك» بنسبة 82%، فيما حل موقع «يوتيوب» ثالثاً بنسبة 79%.

وبلغ عدد مستخدمي موقع «فسبوك» في الدولة 10 ملايين مستخدم في يناير 2018، بارتفاع 9% بالمقارنة مع يناير 2017، الأمر الذي يشير إلى امتلاك مستخدمين لأكثر من حساب على الموقع يدخلون إليها باستخدام أجهزة متعددة.

وأوضح التقرير أن 87% من المستخدمين زاروا موقع «فسبوك» عبر هواتفهم الذكية خلال فترة التقرير. واستأثر الذكور بنسبة 72% من إجمالي زوار الموقع في الدولة، بينما بلغت نسبة الإناث 28%.

واستأثرت الشريحة العمرية من 25 إلى 34 عاماً بنصيب الأسد من إجمالي مستخدمي موقع «فسبوك» في الدولة. كما استأثرت الشريحة العمرية من 25 إلى 34 عاماً بنصيب الأسد من إجمالي مستخدمي موقع «فسبوك» في الدولة.

كما بلغت نسبة صفحات «فسبوك» التي تستخدم الوسائط الإعلامية مدفوعة الأجر 41%، وبلغت نسبة التفاعل المحفز (مدفوع الأجر) إلى إجمالي نسبة التفاعل مع صفحات «فسبوك» 30.4%.

مكالمات الهاتف

ونوه التقرير أيضاً بأن عدد مكالمات الهاتف المحمول التي جرت في الدولة خلال يناير 2018 بلغ 19.18 مليون اتصال، فيما بلغ متوسط عدد المكالمات لكل مستخدم فريد للهاتف الذكي 2.63 اتصال.

واستأثرت مكالمات الهاتف المحمول التي جرت عبر تقنية النطاق العريض (الجيلين الثالث والرابع من الهواتف المحمولة) بنسبة 80% من إجمالي مكالمات الهاتف المحمول التي جرت على مستوى الدولة خلال فترة التقرير.

وعن عوامل تمكين الاتصال عبر الهواتف المحمولة، ومدى توافر هذه العوامل في دولة الإمارات، أفاد تقرير «هوت سوت» أن نسبة البنية التحتية المتوفرة لشبكات الهاتف النقال في الدولة بلغت 68.14%، بينما بلغت نسبة توافر أجهزة وخدمات الهاتف المحمول 81.88%، وبلغت نسبة جاهزية المستهلكين 67.48%، فيما بلغت نسبة توافر المحتويات والخدمات الهامة لدى المستخدمين 72.55%.

وبلغت نسبة سكان الدولة الذين استخدموا خدمة الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة خلال فترة التقرير ما يعادل 92% من إجمالي عدد سكان الدولة (يشمل الرقم المستخدمين الذين يمتلكون أكثر من خط هاتفي)، بينما شاهد 89% من المستخدمين مقاطع فيديو على هواتفهم المحمولة.

ومارس 66% منهم ألعاب فيديو على هواتفهم، واستخدم 54% منهم هواتفهم المحمولة في إجراء معاملاتهم المصرفية، فيما استعمل 84% منهم خدمات الخرائط على هواتفهم المحمولة.

حسابات مصرفية

وأوضح تقرير «هوت سوت» أيضاً أن 84% من سكان الدولة لديهم حسابات مصرفية خاصة بهم، 37% منهم لديهم بطاقة ائتمانية، 11% يتسلمون أو يسددون دفعات مالية عبر هواتفهم النقالة، و34% يقومون بالشراء وسداد الفواتير عبر شبكة الانترنت.

وبلغت نسبة السيدات اللائي لديهن بطاقات ائتمان 25% إلى إجمالي سكان الدولي، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 42% لدى الرجال، وبلغت نسبة السيدات اللائي يسددن مدفوعات عبر الإنترنت إلى 31%، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 35% لدى الرجال.

خدمات الهاتف

استخدم 68% من سكان الدولة هواتفهم الذكية في خدمة التنبيه والإيقاظ، واستخدمها 24% منهم في تدوين مذكرات أو إعطاء مواعيد، واستخدمها 26% منهم في مراجعة حالة المناخ، واستخدمه 16% منهم في متابعة الخدمات الصحية، التخسيس وقياس مستوى النشاط البدني.

واستخدمها 72% منهم في التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو الخاصة، 40% في متابعة آخر الأنباء، 14% في قراءة الإصدارات الإلكترونية من الكتب والمجلات، و19% في إعداد القوائم (كقوائم التسوق، المهام اليومية وغيرها).

موقع «انستغرام»

أفاد التقرير بأن عدد مستخدمي موقع «انستغرام» بنشاط وبصفة شهرية في دولة الإمارات بلغ 3.30 مليون مستخدم في يناير 2018، بنسبة 35% من السكان. وقد استأثر الذكور بنسبة 62% من إجمالي مستخدمي «انستغرام» في الدولة خلال فترة التقرير، بينما بلغ نصيب الإناث 38%.

أجهزة التلفاز

وفيما يخص مستخدمي أجهزة التلفاز، أياً كان نوعها، فقد بلغت نسبتهم في الدولة في يناير 2018، وفقاً لتقرير هوت سوت، 80%، بينما بلغت نسبة مستخدمي أجهزة القارئ الإلكتروني 1%، وبلغت نسبة مستخدمي الأجهزة التقنية العصرية القابلة للارتداء 11%.

الصحافة المطبوعة حافظت على جاذبيتها

جاءت الصحافة المطبوعة والإنترنت في صدارة الوسائط الإعلانية المعتمدة لتقديم المعلومة الأولى عن المنتجات والخدمات الجديدة في الإمارات، طبقا لتقرير «هوت سوت». وأشار التقرير إلى أن الصحافة المطبوعة حافظت على جاذبيتها في صدارة الوسائط الإعلانية التي أخطرت سكان الإمارات لأول مرة عن منتجات وخدمات.

وقد استحوذت الانترنت على نحو 23% من اجمالي الوسائط الاعلانية في هذا المجال والإعلام المطبوع على نسبة ٢٠٪ بينما حلت الإعلانات في المتاجر في المركز الثالث (بنسبة 18%).

80% يشاهدون التلفاز بالطريقة التقليدية

أظهر تقرير «هوت سوت» ان 80% من سكان الدولة شاهد التلفاز بالطريقة التقليدية خلال فترة التقرير، بينما شاهده 25% منهم خلال نفس الفترة عن طريق تسجيل المحتوى على التلفاز، فيما شاهده 19% عن طريق خدمة المشاهدة حسب الطلب وأيضاً المشاهدة اللاحقة (catch-up).

وشاهد 17% من سكان الإمارات محتويات متدفقة من شبكة الانترنت إلى شاشات التلفاز، وهي نفس نسبة سكان الدولة الذين شاهدوا محتويات متدفقة من شبكة الانترنت إلى أجهزة أخرى.

التقنية تقفز بمعدلات المكالمات الهاتفية

ساهم التطور التقني وارتفاع نسبة امتلاك سكان الإمارات للهواتف المحمولة في زيادة معدلات المكالمات الهاتفية في الإمارات.

وبلغ عدد مكالمات الهاتف المحمول التي جرت في الدولة في يناير 2018 ما يصل الى 19.18 مليون اتصال، بنسبة بلغت 202% إلى إجمالي عدد السكان، فيما بلغ متوسط عدد المكالمات لكل مستخدم فريد للهاتف الذكي 2.63 اتصال.

وبلغت نسبة مكالمات الهاتف المحمول المجانية خلال فترة التقرير 83% من إجمالي عدد المكالمات.

" المحمول" يعزز التفاعل عبر مواقع التواصل





عززت الهواتف المحمولة مكانتها كقناة لدخول المستخدمين إلى مواقع التواصل الاجتماعي وساعد انتشار الهواتف الذكية على زيادة قاعدة المستخدمين في الدولة لمواقع التواصل.

وبلغ عدد المستخدمين المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي بنشاط عبر هواتفهم النقالة نحو 8.70 ملايين مستخدم في دولة الإمارات خلال يناير 2018، بنسبة 92% إلى إجمالي عدد السكان في الدولة، وبزيادة 500 آلف شخص، أي بنسبة 6%، بالمقارنة مع شهر يناير 2017.





