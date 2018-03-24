391.5 ملياراً صادرات الإمارات غير البترولية 2017 بنمو 3%

ارتفعت صادرات الإمارات غير البترولية إلى 391.5 مليار درهم في العام الماضي بزيادة 3% أو ما يعادل 11.5 ملياراً مقارنة بنحو 380 ملياراً في 2016.

وكشفت بيانات لمصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الصادرات غير البترولية تعادل نحو 28.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال خبراء اقتصاديون لـــ«البيان الاقتصادي» إن تواصل زخم النمو في تجارة الدولة مع العالم الخارجي يعكس حجم النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي شهدتها دول المنطقة والعالم في العام الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف الخبراء بأن استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتحديات التجارية التي تواجه حركة التجارة العالمية يؤكد مدى فاعلية توجهات القيادة الحكيمة في اعتماد سياسات وخطط تنموية تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي.

وتوزعت الصادرات غير البترولية بواقع 225.5 مليار درهم لصادرات المناطق الحرة تشكل 16.2% من الناتج المحلي ونحو 166 مليار درهم للصادرات الأخرى تشكل 11.9% من الناتج المحلي.

وارتفعت الصادرات البترولية 25.1% من 170.6 مليار درهم في 2016 إلى 213.5 ملياراً في 2017 بما يعادل 15.4% من الناتج الإجمالي.

وتوزعت الصادرات البترولية بواقع 115 مليار درهم لصادرات البترول الخام و71 ملياراً لصادرات المنتجات البترولية و27.5 ملياراً لصادرات الغاز الطبيعي.

وانتعشت إعادة الصادرات وتشمل المنتجات المعاد تصديرها من الذهب غير النقدي وارتفعت 2.6% من 532.9 مليار درهم في 2016 إلى 546.5 ملياراً في 2017 بما يمثل 39.3% من الناتج الإجمالي.