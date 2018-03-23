4.4 مليارات تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع 4.4 مليارات درهم، حيث كان أبرزها رهون بقيمة 3 مليارات درهم من خلال 271 إجراء.

وتم تسجيل 647 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و545 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 98 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كونها أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة المركاض. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيل 55 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات العقارية أمس 423 مليون درهم، حيث تم تسجيل 131 مبايعة بقيمة 251 مليون درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 105 ملايين درهم و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 146 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة جبل على. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين بمنطقة نخلة جميرا كونها أهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة برج خليفة. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم .

وسجلت الرهونات 172 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 139 مليون درهم و28 رهن فلل وشقق بقيمة 33 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 48 مليون درهم ورهن بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 14 مليوناً.

رهونات

سجلت الرهونات خلال الأسبوع قيمة قدرها 3 مليارات درهم منها 110 رهونات أراض بقيمة 2.1 مليار درهم، و161 رهن فلل وشقق بقيمة 900 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 592 مليون درهم، ورهن بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 422 مليون درهم.