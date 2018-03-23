«الاقتصاد» تناقش تطوير الروابط الاستثمارية مع أيرلندا

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مجالات التعاون التجاري والاستثماري مع أيرلندا خلال لقائه بول كافانا سفير أيرلندا لدى الدولة.

وناقش الجانبان آفاق وإمكانيات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام وسبل تطوير الروابط بين مؤسسات تنمية وتطوير الاستثمار من الجانبين.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، هند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، فيما حضر من الجانب الأيرلندي ممثل عن مؤسسة الاستثمار والتنمية الأيرلندية.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات وأيرلندا خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري. كما تم استعراض بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتسهيلات والحوافز المطروحة، مع تأكيد أهمية تبادل الزيارات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لاستكشاف أفاق أوسع للشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

مبادلات تجارية

وقال عبد الله آل صالح إن علاقات التبادل التجاري بين الإمارات وأيرلندا تشهد تطورا ملموسا، إلا أنها لا تزال أقل من الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطرفان، حيث سجل حجم التجارة الخارجية بين البلدين بنهاية 2016 حوالي 745 مليون دولار، وهو رقم لا يعكس حجم الفرص المطروحة.

وأشار إلى أنه في ظل تبني الدولة سياسات اقتصادية قائمة على التنوع وتعزيز مقومات الاستدامة بعيدا عن النفط، هناك فرص واعدة لتطوير قاعدة الشراكة الاقتصادية مع أيرلندا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وناقش آل صالح مع الجانب الأيرلندي إمكانية مد جسور التعاون بين مؤسسات تنمية وتطوير الاستثمار بين البلدين للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد. كما دعا الجانب الأيرلندي للمشاركة في أعمال ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تنظمه الوزارة، ويمثل منصة إقليمية متميزة لتبادل فرص الاستثمار.