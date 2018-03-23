«إعمار» تقترح 14 % نقداً ولا توزيعات استثنائية

قال متحدث باسم إعمار العقارية، في تصريح لـ«البيان الاقتصادي»، إن التوزيعات المقترحات من مجلس إدارة الشركة تمثل المرحلة الثانية من الأرباح النقدية الاستثنائية من حصيلة الطرح العام لأسهم «إعمار للتطوير».

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أمس، توزيع أرباح نقدية بنحو مليار درهم على مساهميها بنسبة 14% (ما يعادل 14 فلساً للسهم) من رأس المال وذلك على النحو المقترح خلال الجمعية العمومية السابقة في يناير الماضي.

وتابع المتحدث، إن إدارة الشركة لم تقترح توزيع أرباح نقدية إضافية وستكتفي بالتوزيعات الاستثنائية الناتجة من عوائد اكتتاب «إعمار للتطوير» ما يشير إلى عدم وجود مقترحات للتوزيع عن 2017.

وصادقت الجمعية العمومية لإعمار قبل شهرين على توزيع أرباح استثنائية على مساهميها بواقع 4 مليارات درهم على دفعتين، الأولى بواقع 3 مليارات درهم (42 فلساً) في يناير الماضي، يتبعها مليار درهم في أبريل المقبل عقب إقرارها من الجمعية العمومية السنوية.

وبحسب إفصاح للشركة على سوق دبي حدد مجلس الإدارة 22 أبريل المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.

وأشار إلى أن العمومية ستناقش برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وعرضه على اجتماع العمومية السنوي.

كما تناقش العمومية اقتراح تعديل مادة النظام الأساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 9 أعضاء فقط.