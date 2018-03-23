«المركزي»: 101 مليار فائض الحساب الجاري في 2017

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع فائض الحساب الجاري من 48.5 مليار درهم في 2016 إلى 101 مليار درهم في 2017 بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح تقرير تطورات ميزان المدفوعات أن الارتفاع يعزي إلى زيادة فائض الميزان التجاري المرتبط بتطورات أسعار النفط وتحسن النشاط الاقتصادي إضافة إلى ارتفاع دخل الاستثمار وانخفاض عجز ميزان الخدمات.

وارتفعت الصادرات الهيدروكربونية 25.1% إلى 42.9 مليار درهم مقارنة مع 2016 لارتفاع النفط والمنتجات الأخرى. كما زادت الصادرات غير الهيدروكربونية 3% أو ما يعادل 11.5 ملياراً لذلك ارتفع مجموع الصادرات 68.1 ملياراً أو 6.3%.

وارتفع صافي دخل الاستثمار ارتفع حيث سجل تدفقاً إلى الداخل بقيمة 10.2 مليارات درهم في 2017 نتيجة لارتفاع الفائدة والنفط أما بالنسبة للتحويلات فسجلت اتجاهات مغايرة .

حيث تراجعت تحويلات القطاع العام للخارج بشكل طفيف بالمقابل ارتفعت تحويلات القطاع الخاص للخارج نتيجة لزيادة تحويلات العاملين مما تسبب في زيادة صافي التحويلات إلى الخارج في العام الماضي بقيمة 7.9 مليارات درهم مقارنة مع 2016.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم الاستعداد لمعرض «إكسبو 2020 دبي» وسجل ارتفاع طفيف في تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بقيمة 1.6 مليار درهم في 2017 نتيجة زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بحوالي 2.7 مليار درهم لتبلغ 38 مليار درهم.