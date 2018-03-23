«أراضي دبي» تعلن الفائزين بجائزة العقارات الخليجية

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ليلة أول من أمس أسماء الفائزين في «جائزة العقارات الخليجية 2018» خلال الحفل الختامي، وتمكنت النسخة الثانية من تحقيق نجاح كبير لتصبح بحق الحدث الأبرز والأكبر في استقطاب قادة الصناعة على مستوى المنطقة.

واستلهمت أراضي دبي مفهوم الجائزة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته الحافزة على المزيد من الابتكار لتحقيق نقلة نوعية تكرس دبي عاصمة الابتكار العقاري في المنطقة. وتحتفي هذه المبادرة بأضخم الإنجازات العقارية الإقليمية، بالتعاون مع وكالة «أواردس إنترناشيونال» التي لعبت دوراً مهماً في مختلف مراحل الجائزة.

وشهد الحفل، تكريم الفائزين من 22 فئة، وكانت الدائرة قد تلقت 170 ترشيحاً تقدمت بها 69 شركة من 8 دول هي الإمارات، السعودية، سلطة عُمان، مملكة البحرين ودولة الكويت، كما استقبلت ترشيحات من مصر والمالديف والهند.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: مع أن الجائزة لا تزال في دورتها الثانية، لكنها نالت شهرة عالمية واسعة تجاوزت حدود المنطقة، وظهر ذلك من خلال استقبالنا طلبات ترشيح من دول غير خليجية.

إن هذا يدل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها مبادرات دبي، وآليات التحكيم الشفافة التي نتبعها لتقييم كل الملفات. وفي هذا العام، استحدثنا فئة «شخصية العام العقارية»، وستذهب إلى رائد عقاري يستحقها بجدارة».

وقال محمود البرعي المدير التتفيذي لمعهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لأراضي دبي: نشكر جميع الشركاء والرعاة الذين وقفوا إلى جانبنا للوصول إلى هذه الدرجة العالية من النجاح، على النحو الذي يتجلى واقعاً أمام أعيننا في هذا الحفل، لنعلن عن المبدعين والمتميزين الذين يستحقون كل التقدير لتشجيعهم على المزيد من التفوق. وأكد أن الجوائز تساعد في الارتقاء بالمشهد العقاري على مستوى المنطقة، وتذكي روح المنافسة الشريفة بين جميع اللاعبين.

ونال جائزة شخصية العام العقارية 2018 المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي، تقديراً لجهوده الحثيثة وإسهاماته المتواصلة في تنظيم القطاع وتطويره.

وتضمنت قائمة الفائزين:

أفضل مشروع عقاري (الإسكان الميسر) ـ شركة ديار .

أفضل مشروع عقاري (الإسكان الفاخر) - نايت فرانك ـ أتلانتس.

أفضل مشروع عقاري (فندقي) - مركز دبي التجاري العالمي ـ فندق كورت يارد.

أفضل مشروع عقاري (التطوير الرئيسي) - المدينة المستدامة.

أفضل مشروع عقاري (على الخريطة) - شركة بن غاطي للتطوير.

أفضل مبادرة وساطة عقارية (تجاري) - مايوركا العقارية.

أفضل مبادرة وساطة عقارية (الإسكان) - شركة بي كي بروبرتيز.

أفضل مطور عقاري (مبادرة تجربة العميل)- إعمار لإدارة المجمعات.

أفضل مطور عقاري (التنمية المستدامة ـ البيئة) - المدينة المستدامة.

أفضل حملة تسويقية - شركة بن غاطي للتطوير.

أفضل شركة إدارة مرافق - إعمار لإدارة المجمعات.

أفضل شركة إدارة مرافق - ملاك.

أفضل مبادرة حكومية - الشركة الوطنية للإسكان.

أفضل رب عمل في مجال العقارات - شركة كايزن لخدمات إدارة الأصول.

أسعد منطقة سكنية - المدينة المستدامة.

أفضل إعلام عقاري - ماجد الفطيم ـ مجمعات.

أفضل أمين تسجيل - تمليك أمين التسجيل العقاري.

أفضل مشروع هندسة عمارية - مركز دبي التجاري العالمي ـ المسرح.

أفضل بحث عقاري - ماجد الفطيم - مجمعات.

أفضل شركة استشارات عقارية - شركة كايزن لخدمات إدارة الأصول.

العقارات الشاملة - شركة بن غاطي للتطوير.