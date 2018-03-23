«ميد»: دبي الأكثر جاذبية في المنطقة للاستثمارات الأجنبية

أكد تقرير نشرته أمس مجلة ميد الاقتصادية أمس أنه في غمرة تدفق الاستثمارات من أسواق مثل الصين والهند، تعتبر دبي بشكل خاص الأكثر جاذبية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطيران يعتبر محفزاً رئيسياً لنمو صناعة السياحة، ومع إقبال شركات الطيران على تدشين خطوط جديدة، راح الناس يتدفقون إلى المنطقة بصورة متزايدة من أقاصي الكرة الأرضية.

وأخذت «طيران الإمارات» من بين شركات طيران أخرى تستخدم مباراتها لتحفيز الطلب لاستهداف شرائح أعلى مردود مثل الترفيه التجاري والممتاز. وأطلقت طيران الإمارات عملية تحديث واسعة النطاق لطائراتها من نوع 777-300ER، حيث أدخلت أجنحة خاصة كلياً في الدرجة الأولى، وحدثت المقصورات في درجتي رجال الأعمال، والسياحية، علاوة على تغييرات في امتيازات اختيار المقاعد ودخول المقصورات.

تدفق الاستثمار

وقال جيمس بريتشفورد نائب رئيس المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة آي إتش جي للفنادق إن التحركات الإيجابية لأسعار النفط أدت إلى تحسن ثقة المستهلك والمستثمرين. علاوة على ذلك، فإن المبادرات الحكومية مثل معرض دبي إكسبو 2020 أدت أيضاً إلى زيادة الاهتمام المستثمر في قطاع الضيافة.

وتعتبر الإمارات أكبر سوق للاستثمار في الفنادق، حيث يتوقع بلوغ قيمة العقود 8.4 مليارات دولار.

وتتميز الإمارات بعروضها الترفيهية لكن المحللين يشددون على الحاجة إلى مزيد من التركيز على سياح السوق المتوسطة. وحققت الإمارات نتائج جيدة في جذب العائلات حيث يحقق قطاع الملاهي نمواً، مع توفر خيارات بأسعار معقولة لجذب شريحة متنوعة من الزوار. كما أصبحت خيارات الحزم العائلية أكثر تنوعًا، ومن المتوقع أن تنمو الشريحة العائلية باطراد.