«اتصالات» تتبنى استراتيجية لقيادة المستقبل الرقمي

كشف التقرير السنوي لمجموعة «اتصالات» عن استراتيجية جديدة التي تتبعها المجموعة لقيادة المستقبل الرقمي من خلال الارتكاز على عوامل رئيسية تتمثل في نمو الإيرادات وتطوير القدرة الرقمية وتحسين تجربة العملاء بالإضافة إلى تحسين الكفاءات، وتحقيق فرص نمو من خلال مراقبة المشغلين القياديين في مناطق جغرافية مستهدفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.

وأضاف التقرير، الذي جرى توزيعه على هامش الجمعية العمومية أمس الأول، أن المجموعة تواصل استكشاف الفرص لتحسين محفظة أعمالها سعيا لتحقيق التوازن بين عائدات النمو والمساهمين.

مشيراً إلى أنه في إطار السعي لتحقيق الاستفادة من الثورة الرقمية الحالية، تواصل «اتصالات» عملية الانتقال من مشغل الاتصالات التقليدي إلى مقدم خدمات الحلول المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

احتياجات

ويتماشى ذلك مع احتياجات العملاء فيما يتعلق بعملية الرقمنة الثابتة في جميع أسواق مجموعة اتصالات، لذا تم وضع رؤية شاملة وقوية ومتجددة رقمية بما يرسخ المكانة القيادية للمجموعة في هذا المجال حيث تتبع عملية تحول كبير من خلال العمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية وهي: إعادة تشكيل أنماط حياة العملاء، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي للأعمال، وتعزيز تنافسية الدول التي تعمل فيها المجموعة.

رؤية جديدة

وذكر التقرير أن المجموعة ستتمكن من خلال هذه الرؤية الجديدة من اتباع نظام رقمي يتماشى مع الاتجاه الاستراتيجي لكافة الشركات العاملة بما يحقق الاستفادة القوي من فرص النمو في المستقبل. وبين التقرير أن اتصالات تواصل تقديم الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لجميع الشركات العاملة سعياً للحفاظ على مكانتها السوقية وتعزيزها من خلال حماية أعمالها الرئيسية وتحسين قدرتها الرقمية.

تميز

وأضاف أن تركيز المجموعة سيصب على تحقيق التميز في المبيعات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات (شبكة الإنترنت)، وعمليات الشراء، وإدارة الشؤون التنظيمية، كما ستعمل المجموعة تحديداً على إدارة تجارب العملاء لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين القنوات الرقمية والتقليدية من أجل الوصول إلى تجربة شاملة حقيقية.

وبشأن تطوير مجال تبادل الأعمال المؤسساتي، ذكر التقرير أن «اتصالات» تعمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص الرقمية ويتجلى هذا في عدة أمور من بينها إنشاء وحدة اتصالات رقمية مخصصة لها تقود عملية التحول الرقمي من خلال تمكين الشركات والحكومات للوصول إلى حلول أكثر ذكاءً. وأصبحت هذه الوحدة المساهم الأكبر في النمو التدريجي للإيرادات الخاصة بعمليات التشغيل في شركة «اتصالات» الإمارات.

رؤية

ولفت التقرير إلى أن عملية تطبيق الرؤية الجديدة وتنفيذ الاستراتيجية ذات الصلة تتطلب وجود قدرات عالية مع تطوير الكفاءات، لذلك ستركز المجموعة على إسراء وتطوير الثقافة الرقمية، وتعزيز التعاون داخلها وبين الشركات العاملة، واتباع سياسة فعالة في تعاقب الإدارات، وتسهيل عملية التطوير والحفاظ على المواهب الموجودة، واتخاذ إجراءات قوية وفعالة للحصول على مواهب جديدة سعياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعالم الرقمي.

ابتكار

تتبني مجموعة «اتصالات» سلسلة من أدوات الابتكار المفتوح مثل استكشاف مراكز الابتكار العالمية الكبيرة، والعمل المكثف مع الشركاء المتخصصين في النظام البيئي، بما في ذلك المشروعات الناشئة والمحافظة على معرفة وسائل الاستثمار المختلفة سعياً لتحقيق الأهداف الطموحة للمجموعة في أقرب وقت ممكن.