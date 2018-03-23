دبي ضمن أفضل مدن العالم للزيارة في 2018

حلت دبي في المركز الأول في الشرق الأوسط و 17 عالمياً ضمن أفضل المدن للزيارة 2018 بحسب خيارات المسافرين في «تريب ادفايسر» متقدمة على وجهات عريقة كثيرة منها طوكيو وكتمندو في نيبال وهونغ كونغ ونيو دلهي وريو دي جانيرو وسيدني. وتم اختيار الفائزين بناءً على قاعدة تم تقييمها في حجم وجودة الآراء وتصنيف المعالم السياحية والمطاعم والفنادق على مستوى العالم.

بالإضافة إلى اهتمام حجز المسافر خلال فترة 12 شهراً. وتضم قائمة الفائزين على وجهات مفضلة مألوفة مثل دبي وروما وبالي ومدينة نيويورك.

بالإضافة إلى بعض الوجهات الأخرى غير المتوقعة مثل كتمندو ونيبال ومراكش. وقام الموقع بتجميع 25 مدينة حظيت بأعلى تصنيف بالإضافة إلى متوسط سعر الفندق وأرخص شهر للسفر لكل وجهة، حيث قدر متوسط أجر الفندق السنوي بـ 249 دولاراً في الليلة في دبي، أما أقل الشهور كلفة فهو شهر يونيو، حيث يمكن توفير 20% مقارنة بالمتوسط السنوي.