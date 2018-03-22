"مالية دبي" توقع صفقة تمويل بتسعة مليارات درهم لمسار مترو 2020

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي اليوم اكتمال عملية تمويل لمشروع مسار مترو دبي 2020 في الإمارة بقيمة تسعة مليارات درهم ولفترة سبعة عشر عاماً.

وينتظر أن يتكلف المشروع عشرة مليارات و600 مليون درهم ويهدف إلى إنشاء امتداد بطول 15 كيلو مترا تقريبا للخط الأحمر في مترو دبي بدءا من محطة "نخيل هاربر آند تاور" وصولاً إلى موقع إكسبو مشتملاً على سبع محطات فضلا عن عملية تطوير لشبكة المترو الحالية.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع منافع اجتماعية واقتصادية كبرى جراء تسهيل حركة الركاب في المناطق التي يخدمها والذين سيكون من بينهم زوار معرض إكسبو 2020 دبي ويعد من المشاريع الحيوية التي لن يقتصر أثرها الإيجابي على حدث إكسبو وإنما يمتد ليشمل المنطقة المحيطة بموقع إقامة الحدث ولعقود طويلة.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي ارتفاع ثقة البنوك الدولية في اقتصاد دبي بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال إن حكومة دبي تواصل السعي للارتقاء باستراتيجيتها في التمويل وكان الحصول على التمويل بضمانات شاملة من وكالات لائتمان الصادرات مثالا طيبا يؤكد سلامة هذه الاستراتيجية ودقتها إذ استطعنا الحصول على تمويل طويل الأمد بمعدلات فائدة تنافسية مع السماح لنا في الوقت ذاته بإدارة موازنتنا على نحو استباقي وباسلوب مسؤول يعتبر نموذجا يحتذى على الصعيد المالي العالمي.

واشتملت العملية على تمويل بنحو خمسة مليارات و200 مليون درهم على مدى 17 عاما مدعوم بضمانات شاملة من الوكالة الفرنسية لائتمان الصادرات والوكالة الإسبانية لائتمان الصادرات ويسدد على مدار 14 عاما تبدأ في 2020 إضافة إلى قرض تقليدي على مدار عشر سنوات بنحو أربعة مليارات درهم يسدد على مدار ست سنوات تبدأ في 2022.

وقام كل من بنك أبوظبي الأول وبنك "بانكو سانتاندر إس إيه" وبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود وبنك "إنتيسا سان باولو إس بي إيه" وبنك "ستاندرد تشارترد" بدور المنظمين المنتدبين الرئيسيين ومقدمي التسهيلات التمويلية في هذه العملية.

كانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أرست عقد تصميم مشروع مسار مترو دبي 2020 وبنائه على ائتلاف شركات يتكون من "ألستوم ترانسبورت" للنقل و"أكسيونا إنفراستركتشر" للبنى التحتية و"غولرماك".