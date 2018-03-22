«الوطنية للتأمينات العامة» توزع 15 % أرباحاً نقدية عن 2017

واصلت الشركة الوطنية للتأمينات العامة في استهداف زيادة النمو في أقساط التأمين وفي نفس الوقت، حماية الأرباح العائدة من الاكتتاب، والمحافظة على موازنة المحافظ وتشديد الرقابة على عمليات الاكتتاب. وكل هذا سيتحقق باستعمال منصة رقمية، وتحسين كفاءة العمليات واستخدام تحليل البيانات. كما أن الشركة ستستمر في عملية تطوير المنتجات الجديدة وتحسين المنتجات القائمة في جميع أنوع الأعمال.

حققت الشركة مجموعة أقساط مبلغ (572) مليون درهم لعام 2017 مقارنة بـ (550) مليون درهم لعام 2016 بارتفاع 4%، والاقساط المحتفظ بها بلغت (274) مليون درهم مقارنة بـ (252) مليون درهم لعام 2016. وبلغ صافي الأرباح مبلغ (36.9) مليون درهم لعام 2017 مقارنة بـ (28.4) مليون درهم لعام 2016 بارتفاع 30% نظراً لارتفاع نتائج الاكتتاب بواقع 114% من (17.6) مليون درهم لعام 2016 إلى (37.7) مليون درهم لعام 2017.

وافقت الجمعية العمومية للشركة في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 19 مارس 2018 على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، ومن ضمنها مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال على السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وقال حمد بو عميم – رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن الشركة حققت نتائج قوية في اغلب فروع التأمين خلال عام 2017، وأوضح ان أداء الشركة الوطنية للتأمينات العامة القوي يعد علامة إيجابية على تحسين الأوضاع في سوق التأمين في الامارات، وقال ان المبادرات التنظيمية المختلفة تدعم ربحية ونمو شركات التأمين، مضيفا ان هذا الاتجاه سيستمر على الأرجح في 2018.

كما أكد الدكتور عبدالزهرة عبدالله علي – الرئيس التنفيذي، في عام 2017 ان الشركة احتفظت بنفس التصنيف «تصنيف (A-) من قبل (AM.BEST). مما يعزز مكانتنا في السوق من خلال زيادة فرص اعمالنا من سوق التأمين. كما أشار إلى أنه حسب مراقبي الاعمال الدولية، فان سوق التأمين بدولة الإمارات يعتبر من أحسن الأسواق من حيث الفرص والأخطار بمنطقة الشرق الأوسط تم تسجيل اعلى نقاط بواقع 55 نقطة. كما اكد الدكتور أن سوق التأمين سيبقى يواجه تحديات كبيرة مع استمرار المنافسة الشرسة في ظل زيادة الطاقة الاكتتابية في السوق.

كما أكد أيضا ان الشركة مستمرة بالتمسك بأسس الاكتتاب الفنية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها والتي تعتبر من المهام الأساسية للشركة.