«جوليوس باير»: دبي مدينة تعانق المستقبل

وصفت شركة «جوليوس باير» السويسرية دبي بأنها مدينة تعانق المستقبل، وأن الحياة فيها أقرب إلى المثالية وإلى العيش في المدينة الفاضلة. جاء ذلك في تقرير نشرته أخيراً الشركة المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاقتصادية على موقعها الشبكي عن دبي بعنوان «دبي 2021 - مرحباً بكم في المدينة السعيدة».

وذكر التقرير أن دبي تتبنى حالياً مفهوماً صارماً للقوة الناعمة، كما أنها تنشئ بنية تحتية ثقافية وفنية ستكون لها قيمة بالغة الأهمية مستقبلاً في قيادة التغيير في هذه المدينة العصرية الفائقة الحداثة. وأضاف التقرير أنه لا أدل على ذلك من خطة دبي لعام 2021، التي وصفها التقرير بأنها خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً ووجهة عالمية لعدد من الصناعات.

واستطرد تقرير جوليوس باير في تناوله خطة دبي 2021، فقال إن هذه الخطة تهدف أيضاً إلى جعل دبي مكاناً للأشخاص المتعلمين، المثقفين والأصحاء، حيث توفر لهم السلامة والأمن والبيئة المستدامة. وأشارت إلى أن دبي تمتلك اقتصاداً إبداعياً قوياً، وأنها تعززه بتبنّي نهج الاستدامة. واستعرض التقرير بعض أبرز المعالم الثقافية والفنية الحديثة التي شيدت في دبي خلال السنوات الأخيرة.