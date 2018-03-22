«مبادلة للبترول» تطور حقل غاز في ماليزيا

أعلنت «مبادلة للبترول»، و«بتروناس كاريجالي إس دي إن بي إتش دي»، و«ساراواك شل بيرهاد»، عن التوصل إلى اتفاق استثمار نهائي بشأن تطوير حقل بيجاجا للغاز، الواقع في ماليزيا.

وتتولى «مبادلة للبترول» تشغيل حقل 320SK، وتملك فيه حصة قدرها 55%، فيما تبلغ حصة «بتروناس كاريجالي» 25%، وشركة «شل بيرهاد» 20%، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل من الغاز بحلول الربع الثالث 2021.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للبترول»: «يعتبر حقل غاز بيجاجا أول مشروع تطوير لشركة مبادلة للبترول في ماليزيا، وهو إنجاز مهم بالنسبة إلينا، حيث تمكنّا من الوصول بهذا المشروع من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الحصول على الموافقة لبدء التنفيذ، وذلك بدعم من شركة بتروناس وشركائنا. وستتركز جهودنا من الآن على العمل بشكل وثيق مع شركائنا ومقاولينا، لنصل جميعاً بمشروع بيجاجا إلى مرحلة الإنتاج في حدود الميزانية والإطار الزمني المحددين، ووفق أعلى معايير السلامة».

تجدر الإشارة إلى أن «مبادلة للبترول» تعمل في ماليزيا منذ 2010، ويقع حقل بيجاجا البحري في مقاطعة لوكونيا الوسطى، في منطقة ساراواك، ويصل عمق الحقل إلى 108 أمتار تحت سطح البحر.

وتتضمن عملية تطوير الحقل إنشاء منصة معالجة مركزية متكاملة مكوّنة من قاعدة تتألف من ثمانية أعمدة، وقد صممت المنشأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، إضافة إلى المكثفات، وسوف يتم نقل السوائل المنتجة عبر خط أنابيب بحري جديد، يبلغ قطره 38 بوصة، يتصل بشبكة الأنابيب البحرية القائمة حالياً.