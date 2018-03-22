مشاركة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» والخطوط السويسرية

أعلنت «الاتحاد للطيران» والخطوط الجوية الدولية السويسرية «سويس» عن إطلاق شراكتهما الجديدة بالرمز مع توفير إمكانية إجراء الحجوزات بأثر فوري للمسافرين. وسوف تضع «الاتحاد للطيران» رمزها «EY» على رحلات «سويس» بين جنيف وزيورخ، الوجهتين الرئيستين اللتين يتم خدمتهما عبر الرحلات من أبوظبي.

وفي المقابل، سوف تضع «سويس» رمزها «LX» على رحلات الاتحاد للطيران بين زيورخ وأبوظبي، بما يوفر لمسافريها رحلات مشاركة بالرمز من وإلى العاصمة الإماراتية. وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تؤكد الشراكة بالرمز التزام الاتحاد للطيران إزاء سوق السفر السويسرية وسويسرا».