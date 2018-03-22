9 مليارات درهم لتمويل مسار مترو 2020

أكملت دائرة المالية بحكومة دبي عملية تمويل لمشروع مسار مترو دبي 2020، بقيمة تسعة مليارات درهم ولفترة سبعة عشر عاماً.

وقال بيان للدائرة أمس إن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات و600 مليون درهم، ويهدف لإنشاء امتداد بطول 15 كيلومتراً تقريباً للخط الأحمر في مترو دبي بدءاً من محطة «نخيل هاربر آند تاور» وصولاً إلى موقع إكسبو، مشتملاً على سبع محطات، فضلاً عن عملية تطوير لشبكة المترو الحالية.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام للدائرة المالية ارتفاع ثقة البنوك الدولية في اقتصاد دبي بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال: «تواصل حكومة دبي السعي للارتقاء باستراتيجيتها في التمويل، وقد كان الحصول على التمويل بضمانات شاملة من وكالات لائتمان الصادرات مثالاً طيباً يؤكد سلامة هذه الاستراتيجية ودقتها، إذ استطعنا الحصول على تمويل طويل الأمد بمعدلات فائدة تنافسية مع السماح لنا في الوقت ذاته بإدارة موازنتنا على نحوٍ استباقي وبأسلوبٍ مسؤول يُعتبر نموذجاً يُحتذى على الصعيد المالي العالمي».

واشتملت العملية على تمويل بنحو خمسة مليارات و200 مليون درهم على مدى 17 عاماً، مدعوم بضماناتٍ شاملة من الوكالة الفرنسية لائتمان الصادرات والوكالة الإسبانية لائتمان الصادرات، ويُسدد على مدار 14 عاماً تبدأ في 2020، إضافة إلى قرض تقليدي على مدار عشر سنوات بنحو أربعة مليارات درهم، يُسدد على مدار ستّ سنوات تبدأ في 2022.

وقامت بنوك أبوظبي الأول و«بانكو سانتاندر إس إيه» و«إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود و«إنتيسا سان باولو إس بي إيه» و«ستاندرد تشارترد»، بدور المنظمين المنتدبين الرئيسيين ومقدمي التسهيلات التمويلية في هذه العملية.