«أدنوك للتوزيع» تكشف عن مواقع محطاتها المرتقبة في دبي

كشفت أدنوك للتوزيع - المشغل الأكبر لمحطات الخدمة ومتاجر التجزئة على مستوى الدولة - عن مواقع محطاتها الثلاث الأولى المرتقبة في إمارة دبي التي سيتم افتتاحها العام الجاري. وشكّل دخول سوق دبي عنصراً أساسياً ضمن استراتيجية الشركة التي وضعتها ومهّدت للطرح الناجح لأسهمها في السوق المالي في ديسمبر الماضي.

وبدأت الأعمال الإنشائية لمحطات أدنوك للتوزيع الثلاث بدبي ضمن مناطق تشهد حركة مرورية كثيفة هي «مجمّع دبي للاستثمار» على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من موقع «إكسبو 2020» ومطار آل مكتوم الدولي وفي منطقة القصيص بالقرب من مطار دبي الدولي وأيضاً على طريق دبي العين السريع الذي يتميز بحركة كثيفة للمركبات.

وستتميز المحطات الثلاث للشركة في دبي بالجزر الواسعة لتزويد المركبات بالوقود إلى جانب متاجر التجزئة ومطاعم الخدمة السريعة المعروفة. كما تتفاوض أدنوك للتوزيع حالياً مع شريك عالمي لتزويد محطاتها في دبي بمرافق شحن السيارات الكهربائية.

وفي مقطع مصوّر نشرته أدنوك للتوزيع على صفحتها على «تويتر»، قال المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي للشركة إن التوسع في إمارة دبي يهدف إلى تقديم الخدمات المتميزة للمزيد من العملاء، وذلك في إطار السعي المستمر للشركة لتحسين الخيارات والخدمات التي توفرها للعملاء في الدولة.