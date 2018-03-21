طيران الإمارات تدشن مطار مسقط الجديد بطائرة "عام زايد"

حطّت طائرة الإمارات ليلة أمس في المبنى الجديد بمطار مسقط الدولي، لتكون طيران الإمارات بذلك أول ناقلة جوية دولية تشغل رحلة تجارية منتظمة إلى هذا المبنى.

واحتفالاً بهذه المناسبة، استخدمت الناقلة للرحلة "ئي كيه 864" طائرة بوينج 777-300ER تحمل ملصق "عام زايد"، ما يعكس متانة وعمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصلت الرحلة في تمام الساعة 5:55 مساءً، وكانت أول رحلة دولية يتم استقبالها في المبنى الجديد، وجاء الركاب على متن الطائرة من وجهات عديدة، شملت دكا وبغداد والدمام عبر دبي.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة سلطنة عمان منذ عام 1993، وتحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على خدمة السلطنة بنجاح. وتشغل الناقلة حالياً ثلاث رحلات يومياً إلى مسقط، حيث تسهل انتقال المسافرين العمانيين إلى دبي، ومنها إلى أكثر من 150 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

