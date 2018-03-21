العبار: متفائل باقتصادات المنطقة ومتحفظ على أداء الاقتصاد الاميركي

أعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، عن تفاؤله بأداء اقتصادات منطقة الخليج العربي، خصوصاً والمنطقة العربية عموماً، لافتاً إلى نجاح حكومات المنطقة في تنظيم شؤونها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما فتح الباب أمام التحركات الإيجابية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية.

جاءت تصريحات العبار خلال جلسة نقاشية مع طلبة "كلية دبي للطلاب" مؤخراً، وتحدث عن نظرته للوضع الاقتصادي في 2017 والتطلعات المستقبلية، بقوله: "يجب النظر إلى محورين، فهنالك الوضع الاقتصادي للمنطقة، والوضع الاقتصادي العالمي، والذي أقصد به الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يؤثر في جميع الأسواق. وأنا شخصياً متحفظ بعض الشيء على الوضع الاقتصادي الأميركي بسبب حجم ارتفاع الأسهم والنمو الاقتصادي المتسارع، ومتخوف على الاقتصاد الأميركي في 2019 الذي قد يكون عاماً صعباً على هذا المستوى.

وهنالك بوادر موجودة بالفعل، فأسعار الفائدة بدأت بالارتفاع، لذا أنظر بحذر إلى السوق الأميركية في المرحلة الراهنة".

لكن العبار أعرب عن تفاؤله الكبير حيال اقتصاد المنطقة، وقال: "بالنسبة لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، فإنني متفائل للغاية، فقد مرت علينا ثلاث سنوات شهدت انخفاضاً في أسعار النفط مما دفع بالحكومات إلى تعديل أوضاعها المالية، وبدأت بطرح أنظمة الضرائب وإزالة الدعم عن بعض المواد. لقد نجحت الحكومات في تنظيم شؤونها، الأمر الذي مهد نحو تحرك إيجابي للغاية في جميع القطاعات الاقتصادية".