مؤتمر مستقبل الأمن الإلكتروني يركز على الجاهزية لمواجهة المخاطر

استضافت بلومبرغ نخبة من القادة والمبتكرين لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال الأمن الإلكتروني والثورة التكنولوجية في مؤتمر «مستقبل الأمن الإلكتروني: المخاطر، الجاهزية لمواجهة المخاطر ومرونة الطاقة» الذي عُقد في فندق العنوان بوليفارد بدبي أمس.

وتناولت المناقشات القضايا التي تواجه الشركات الإقليمية والدولية، بدءاً من أفضل الطرق لتقييم المخاطر، ووصولاً إلى الدوافع الملحة لوضع استراتيجيات الأمن الإلكتروني المرنة.

ومع التركيز على قطاع الطاقة، جمع المؤتمر أفضل العقول والمبدعين في هذا القطاع وخبراء الأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط. واستضاف المؤتمر عدداً من المتحدثين البارزين، منهم جيانلويجي دي جيوفاني، الرئيس التنفيذي لتوليد الطاقة بالشرق الأوسط - شركة سيمنز، ومير دوار علي، رئيس قسم تقنية المعلومات لدى شركة أكوا باور.