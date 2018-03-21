دبي الأولى إقليمياً في جودة الحياة

تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف جودة الحياة 2018 الذي أصدرته أمس مؤسسة الموارد البشرية العالمية (ميرسر)، والذي تزامن مع الذكرى العشرين لصدور هذا التصنيف.

وحلت في المركز الـ 74 في التصنيف العام الذي ضم 231 مدينة، متفوقة. فيما جاءت أبو ظبي في المركز الثاني إقليمياً والمركز 77 عالمياً.

كما تصدرت دبي القائمة الإقليمية في تصنيف المرافق الصحية إلى جانب أبوظبي محتلتين المركز 65 عالمياً.

وتصدرت التصنيف كل من فيينا، وزيوريخ، وأوكلاند، وميونيخ وفانكوفر. فيما حلت صنعاء وبانغوي في إفريقيا الوسطى وبغداد في ذيل التصنيف. وتعتبر دراسة «ميرسر» المسحية الأكثر شمولاً، وتجريها سنوياً لتمكين الشركات متعددة الجنسية، وغيرها من المؤسسات من تعويض العاملين بصورة عادلة عند تكليفهم بمهام دولية.

وقالت «ميرسر» إن المدن في الأسواق الناشئة، على الرغم من التحديات التي تواجهها والمتمثلة في الاضطرابات الاقتصادية والسياسية السائدة في مناطقها، تلتقي مع المدن الكبرى بعد عقود من الاستثمار في البنية التحتية، والمرافق الترفيهية، والإسكان، من أجل جذب المواهب والشركات متعددة الجنسيات.