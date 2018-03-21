«سياحة أبوظبي» تنظم حملة ترويج في 4 مدن هندية

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي حملة ترويجية في 4 مدن هندية على رأس وفد يضم مجموعة من شركائها العاملين في قطاع السياحة والضيافة في الفترة حتى 23 مارس بهدف الترويج لأبرز معالم ومواقع ومقومات إمارة أبوظبي السياحية، بما يسهم في تحفيز المجتمع الهندي على زيارة العاصمة واستكشاف حكايتها الاستثنائية خلال العام الجاري.

يضم الوفد الذي تترأسه دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي "فنادق روتانا، تجارب ياس، آرابيان رويال لإدارة الوجهات، فنادق رويال روز، الاتحاد للطيران، شركة الطيران جت إيرويز، لاما تورز، مشاريع السفريات الجوية، مجموعة فنادق ومنتجعات وسبا أنانتارا، فنادق هوليداي إن".

وانطلقت الحملة الترويجية من مدينة شانديغار، ومن ثم انتقل الوفد إلى أحمد أباد على أن يستكمل طريقه بعدها إلى مومباي، لتكون محطته الأخيرة في مدينة بان.

وتعتبر الهند ثاني أكبر سوق مصدّر للسياح إلى أبوظبي بعد الصين، وزار الإمارة العام الماضي360000 سائح هندي، استقبلتهم 163 منشأة فندقية، بنسبة نمو 11% عن العام السابق.

ورحبّت الإمارة بـ 34,000 نزيل هندي خلال شهر يناير، أكثر بنسبة 31.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.