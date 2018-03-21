عمار النعيمي: الإمارات تفتح آفاقاً أوسع للمستثمرين

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في مكتبه بديوان الحاكم بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية وفدا صينيا رفيع المستوى ضم مستثمرين ورجال أعمال واقتصاديين من مقاطعة هونان برئاسة يو شو نائب المدير العام للدائرة الاقتصادية للمقاطعة.

ورحب سموه بالمسؤول الصيني والوفد المرافق له، معربا عن أمله في الاستفادة من الخبرات الصينية بمجال التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد.

وأكد سموه أن دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة وفتح آفاق أوسع للمستثمرين بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الصناعة والاقتصاد وتنفيذ وإقامة مشاريع صناعية كبرى ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب المستثمرين وازدهار وتطوير تلك المشاريع وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتسخر جميع الإمكانات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.

تسهيلات

وحث سموه الوفد الصيني على مزيد من الاستثمار في عجمان من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية وتجارية خاصة في تقنية المعلومات والطاقة المتجددة والنظيفة وضرورة الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمشاركة في المعارض التي تقام في الدولة عامة وعجمان خاصة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول المرحلة الثانية من توسيع مشروع السوق الصيني في عجمان والذي يتضمن إدخال شركات استثمارية جديدة وعرض منتجات صينية حديثة غير متوافرة حاليا في السوق الصيني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية وتطويرها .

حيث تم التطرق إلى العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية ودراسة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والصينيين بعجمان في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الإمارة من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع وجميع القطاعات سواء الخدمية أو التجارية أو الاقتصادية.

مزايا

وركز اللقاء على المزايا العديدة التي تقدمها عجمان كمركز استثماري من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة وتنوع الموارد الصناعية والاقتصادية.

وقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نبذة مختصرة حول أهداف ومشاريع منطقة عجمان الحرة واستقطاب المستثمرين من خلال توفير البنية التحتية وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز، مشيرا إلى أنه تم إفراد إدارة خاصة بالمنطقة تعنى برعاية شؤون السوق الصيني في عجمان.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي من الوفد إلى شرح واف حول أهداف الزيارة والعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية في الإمارات عامة وعجمان خاصة والتي تشهد نموا ملحوظا في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن أمله في أن تقوم سلطة المنطقة الحرة في عجمان بفتح مكتب تمثيلي لها في مقاطعة هونان بغرض استقطاب أفضل الشركات الصناعية والتجارية في المقاطعة للاستثمار بالإمارة، مؤكدا أنهم سيقومون بتوفير كافة التسهيلات لهذا المكتب.