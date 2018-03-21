منصة رائدات الأعمال الإلكترونية تساهم في تمكين المرأة

أعرب عدد من المشاركات في المعرض الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة ضمن فعاليات إطلاق منصة رائدات الأعمال الإلكترونية «إنستا هب» عن بالغ سعادتهن بالمشاركة.

وأكدن أن المنصة تساهم في تمكين المرأة اقتصادياً. وأشرن إلى أن المشاركة تساهم في تحفيز الشابات المواطنات على دخول عالم الأعمال وتحقيق أحلامهن والإبداع في كل المجالات التي يعملن فيها. وثمنت المشاركات في هذا السياق حرص مؤسسة دبي للمرأة على توفير عوامل تحفيز المرأة الإماراتية وإفساح المجال أمامها لمزيد من التقدم مهنياً واجتماعياً.

وأكدت ريم المهيري خريجة كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة زايد أنها لم تشأ أن تقف في طابور انتظار الوظيفة، خاصة أنها تزوجت منذ السنة الأولى بالجامعة وأنجبت ابناً يحتاج لرعايتها واهتمامها، وفي الوقت ذاته أرادت أن يكون لها دور بارز في حركة التنمية بالدولة من خلال إنشاء مشروعها الخاص لصنع العصائر المميزة المحلاة بالفواكه و«الفالودة» لتصنع منها 5 خلطات ونكهات مختلفة.

من جانبها، استغلت «أم مهرة» موهبتها في صنع العطور والدخون اللذين يتميز بهما المجتمع الخليجي بشكل عام والإماراتي بشكل خاص. وبدأت أم مهرة مشروعها «دخون المهرة» من خلال الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم حصلت على رخصة التاجر الإلكتروني.

مؤكدة أن الرخصة تضمن توفير الحماية للمستهلك وتعزيز ثقته بهذه المواقع، خاصة أن المعاملات تتم إلكترونياً عبر التعاقد عن بعد ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك.

وقالت علياء ربيع التي تتولى إدارة مشروع «الوالدة» لصنع العطور والدخون أن والدتها المتقاعدة أصرت على ألا يقتصر دورها عند حد الوظيفة، فقررت إدارة مشروع صغير من خلال صنع العطور المخلطة والدخون، ولزيادة الاطمئنان حصلت على رخصة التاجر الإلكتروني لتزاول نشاطها بشكل قانوني يخدم مجتمعها.

وهناك أيضاً «أم هند» صاحبة ابتكار «سويت كارت» التي صممتها بنفسها لتحمل الحلويات التي تصنعها وتعرضها للجمهور بطريقة مبتكرة، وأكدت أنها استوحت الفكرة عندما كانت ترتاد الأعراس وترى العاملات يمرن بين النساء يحملن الصواني الكبيرة فقررت أن تنفذ فكرة العربة لتحمل حلوياتها اللذيذة.

36 رخصة

من ناحيتها كشفت شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة أن المؤسسة تعتزم منح 36 رخصة تاجر إلكتروني بالمجان للمواطنات من رائدات الأعمال كتحفيز لهن على إيجاد بدائل لفرص العمل وليتمكن من رعاية أسرهن ولا يضطررن للخروج إلى العمل النظامي.

وأضافت أن المؤسسة تعتزم كذلك تنظيم فعاليات منصة رائدات الأعمال الإلكترونية «إنستا هب» بالتعاون مع اقتصادية دبي عدة مرات خلال العام، بمقر نادي دبي للسيدات، بهدف دعم صاحبات المشاريع التجارية التي تدار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالمجان.

من جانبها، أكدت لمياء خان مديرة نادي دبي للسيدات أن المنصة تعتبر فرصة للترويج لصاحبات الأعمال كونه يضم 3000 عضوة من مختلف الجنسيات 61% منهن من دول مجلس التعاون، الأمر الذي يفتح لهؤلاء الرائدات فرصة أمام الأسواق الخليجية.