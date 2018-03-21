ندرس الإجراء اللازم حال الإضرار بناقلاتنا الوطنية

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الناقلات الوطنية الإماراتية ملتزمة بمعايير المنافسة العادلة وقدمت الدلائل مراراً وتكراراً على أنها لا تتلقى أي دعم حكومي، ولا تتمتع بأي أفضليات مقارنة مع ناقلات أخرى.

وأضاف أن قوة أداء الناقلات الوطنية واستراتيجياتها التوسعية على الأرض وفي الأجواء هي التي تدفع المنافسين لوضع العراقيل أمام تقدمها واستحواذها على حصة أكبر من سوق السفر العالمي.

وأضاف أن الإمارات تدرس حالياً القواعد التي أقرتها أمس لجنة برلمانية أوروبية وستتخذ الإجراء اللازم حال تم اعتمادها وأضرت بالناقلات الإماراتية، مشيراً إلى أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من طرف واحد وأي إجراء يجب أن يمر عبر منظمة الطيران المدني الدولي.

وكانت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي أقرت، أمس، قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد تحت مزاعم المنافسة غير العادلة.

وقال السويدي إن القواعد التي أقرتها لجنة النقل في البرلمان الأوروبي، أمس، لمواجهة ما تعتبره منافسة غير عادلة، ليست نهائية، مشيراً إلى ضرورة تعريف المقصود بالمنافسة العادلة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

وقال إن ادعاءات بعض شركات الطيران الأجنبية التي باتت غير قادرة على المنافسة بخصوص الدعم الحكومي لشركات الطيران الوطنية، يجب ألا تؤثر في صناع القرار في أوروبا، مشيراً إلى أن مثل هذه الادعاءات تأتي في بعض الأحيان لتغطية الفشل.