إقبال على تخفيضات السلع في منافذ البيع الكبرى

أطلقت منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، أمس، حملة تخفيضات كبرى لآلاف السلع الغذائية والأزياء والأحذية احتفالاً بيوم السعادة العالمي، وتراوحت التخفيضات بين 25% - 50%، ورفعت العديد من المحال خاصة محال الأزياء والأحذية تخفيضاتها إلى 70%.

وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، عن أن منافذ البيع الكبرى، خاصة فرع جمعية أبوظبي التعاونية الرئيسي في منطقة زايد، وجمعية أبوظبي مول، ومركز تسوق مشرف مول، والوحدة مول، والخالدية مول، وشويترام وأسواق التخفيضات، وسوق الإمارات العام، وسبنس، عرضت تخفيضات كبيرة على معظم السلع الغذائية المتوافرة لديها.

كما طرحت متاجر الأزياء والأحذية والهواتف المتحركة الموجودة في المراكز التجارية الكبرى تخفيضات تراوحت بين 20% إلى 70%. وأوضح مسؤولو منافذ البيع المشاركة في التخفيضات التي تستمر إلى 20 أبريل أن التخفيضات تشمل معظم السلع الغذائية الرئيسية.

إقبال كبير

ورصد «البيان الاقتصادي» إقبالاً كبيراً من المستهلكين على عروض تخفيضات يوم السعادة العالمي.

وفي مركز مشرف مول توافدت أعداد كبيرة من المستهلكين من الصباح الباكر للاستفادة من التخفيضات الكبرى التي تم تنفيذها، خاصة على السكر الأسترالي والشاي الهندي والأرز البسمتي الهندي .

وكذا الأرز المصري، كما شملت العروض تخفيضات على أسعار الدواجن المجمدة والزيوت، خاصة العلامات الشهيرة، وكذلك التونة والصدور مجمدة. كما شهد متجر اللولو هايبر ماركت في الوحد مول والخالدية مول الإقبال الكبير نفسه من المشترين.

وأرجع أبو بكر تي بي، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية، مسؤول عمليات أبوظبي، الإقبال إلى نسب التخفيضات المرتفعة. وأكد استعداد المجموعة عبر أكثر من 42 فرعاً في أبوظبي للتخفيضات، عن طريق تقديم خصومات كبيرة، مؤكداً أن المجموعة تتوقع أن تزيد مبيعاتها خلال شهر التخفيضات بنسب تتراوح بين 15% -20% في فروعها.

وأشار إلى أن المجموعة تقدم عروضاً حصرية عى أكثر من 200 منتج كل أسبوع، مشيراً إلى أن سياسة المجموعة هي التوسع بقوة في أبوظبي، وإمداد السوق بكافة البضائع التي يحتاج إليها.

وأكد أن المجموعة حصلت على موافقات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على كافة عروضها. وقال: عروضنا واحدة ولدينا مصداقية كبيرة، وأشار إلى أن معظم مراكز المجموعة في أبوظبي خاصة مراكز الخالدية والوحدة ومشرف مول تشهد إقبالاً لافتاً، متوقعاً أن يزيد الإقبال خاصة خلال ليالي الجمعة والسبت.

وتوقع أن تتزايد مبيعات فروع المجموعة في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 25% - 35% خلال شهر رمضان المقبل، وأيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن المجموعة تضاعف خلال هذه الأيام من عروضها الترويجية وتطرح لعدة ساعات عروضاً بأسعار تقل عن النصف من سعر السلعة.

جمعية أبوظبي

وفي مركز أبوظبي مول طرح فرع جمعية أبوظبي التعاونية عروضاً جيدة، خاصة على زيت الطعام والأرز البسمتي الهندي والشوفان والدواجن المجمدة والشاي والقهوة، وسط إقبال كبير من المستهلكين، كما طرحت العديد من المحال التجارية الموجودة بمركز تسوق أبوظبي مول، عروضاً أبرزها «اشتر قطعتين بسعر قطعة واحدة».

وعرض تخفيضات على أحذية لعلامات شهيرة بنسب تراوحت بين 50% و70%، ومحال أخرى قدمت تخفيضات على الملابس بنسب وصلت إلى 50%، بينما باع عدد من المحال خاصة في مركز تسوق مشرف مول الملابس بأسعار 10 و15 و20 درهماً في ظل تخفيضات كبيرة احتفالاً بيوم السعادة.

بداية ناجحة

وأعرب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن سعادته بالبداية الناجحة لحملات منافذ البيع احتفالاً بيوم السعادة، متوقعاً زيادة أعداد المحال التجارية المشاركة في شهر التخفيضات، حيث مازالت طلباتها قيد الموافقة لدى دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع ممثلي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، لمناقشة استعدادات المنافذ لعروض التخفيضات سواء لتخفيضات يوم السعادة أو شهر رمضان.

حملات تفتيشية

وأشار إلى أن هذه العروض المخفضة تضاف إلى حملات تثبيت أسعار مئات السلع التي تنفذها منافذ البيع منذ بداية العام الجاري. وأكد أن وزارة الاقتصاد ستنظم بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة حملات تفتيشية على منافذ البيع الكبرى، للاطلاع على فواتير شراء سلع العروض والتخفيضات في المراكز الكبرى.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد ستنظم جولات يومية لمراقبة الأسواق، والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر السعادة.

تراوحت بين 25 و50 % ووصلت 70 % في متاجر الأزياء والأحذية

وعي المستهلكين

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوعي لدى المستهلكين يعد أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة، مطالباً بالتواصل مع الوزارة عبر الرقم المجاني 600522225.