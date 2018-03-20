محمد بن راشد ومحمد بن زايد يطلقان شراكة بين "الدار" و"إعمار"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شراكة استراتيجية بين شركتي "الدار" و"إعمار".

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على تويتر " شهدت اليوم وأخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين الدار العقارية وإعمار لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة ٣٠ مليار درهم .. تعاون شركاتنا الوطنية هو قوة للوطن..وترسيخ التعاون بينهم هو ترسيخ لمكانة الدولة..وإطلاق مشاريع مشتركة بينهم تعزيز لتنافسية اقتصادنا عالميا".