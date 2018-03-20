2.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة 1.8 مليار درهم من خلال 58 إجراءً، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 142 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون درهم و127 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة المركاض، ثم مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيل 2 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الوصل، وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل 14 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيل 13 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 1.2 مليار درهم و28 رهن فلل وشقق بقيمة 600 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 579 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 421 مليون درهم.