3.3 ملايين زائر لفعاليات مركز دبي التجاري 2017

أظهرت نتائج عام 2017 لمركز دبي التجاري العالمي التي أعلنتها أمس سلطة المركز أن عدد الزوار والمشاركين في الفعاليات بلغ 3,3 ملايين، بزيادة 9% مقارنة بالعام 2016.

وشهد مركز دبي التجاري العالمي، أكبر مركز للفعاليات في المنطقة إقامة 353 فعالية، بزيادة 18% شملت 103 فعاليات كبرى. وعكست الفعاليات ذات الأداء العالي التوافق الكبير بين القطاعات مع استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات، التي تهدف إلى خلق توازن مثالي بين مختلف الصناعات، وضمان الاستدامة الاقتصادية، وخلق فرص أعمال تجارية جديدة.

وجاءت الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركين مدفوعة بقدرة أجندة الفعاليات على اجتذاب الزوّار رفيعي المستوى من 185 دولة، مع استقطاب 56.36 ألف شركة عارضة من 154 دولة، بما في ذلك 39,2 ألف شركة عارضة من الأسواق الخارجية، وسجل المركز زيادة كبيرة بنحو 10% في عدد الشركات العارضة العالمية مقارنة بـ 2016.

وتؤكد نتائج 2017 قدرة مركز دبي التجاري العالمي، على الاستمرار في جذب مشاركات دولية متزايدة ومتكررة، كما تعزّز شهرته باعتباره محفّزاً تجارياً عالمياً، ووجهة للمجتمع العالمي. وتؤكد نتائج المركز مجدداً أهمية المحتوى الغني والمتنوّع لأجندة الفعاليات التجارية، بينما يواصل نمو مساهمته في اقتصاد دبي، ووضعه مركزاً عالمياً للأعمال.

مشاركات دولية

وسجّلت المشاركات الدولية زيادة مطّردة، واستضاف المركز أكثر من 1,1 مليون من رجال الأعمال القادمين من خارج الدولة، مثّلوا 42% من إجمالي المشاركين، بنمو 6% عن عام 2016. وأسهم ارتفاع أعداد الشركات الدولية العارضة، والجهود المتواصلة لتسويق قطاع الفعاليات في دبي للأسواق الرئيسية الزائرة، في زيادة أعداد زوار الأعمال الدوليين إلى دبي. وظهرت الصين وألمانيا وتركيا للمرة الأولى على قائمة أكبر 10 أسواق زائرة من قطاع الأعمال، بما في ذلك الدول الرئيسية مثل السعودية، والهند، وسلطنة عمان، والمملكة المتحدة، والكويت، إيران، ومصر.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: تتوافق رؤية مركز دبي التجاري العالمي، مع الرؤية المستقبلية لقيادة الإمارات التي وضعت الرؤية الطموحة للدولة لعام 2021، والخطة المئوية للإمارات عام 2071 لتنويع اقتصاد الدولة، وتطوير المعرفة التنافسية، لضمان الازدهار المستدام لمواطنيها.

وتعكس الزيادة الكبيرة في عدد الفعاليات الرئيسية، القطاعات التي تتماشى استراتيجياً مع خطة دبي 2021، وأهداف بناء اقتصاد يقوده الابتكار، ويسهم في نمو الإمارات عموماً ودبي خاصة.

ابتكار

واستطرد: تدفع أجندتنا الاستراتيجية للابتكار الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وهي مستوحاة من نجاح القدرة التنافسية للدولة التي حققت أعلى المراكز في 50 مؤشراً عالمياً، بما في ذلك تقرير سهولة إقامة الأعمال الصادر عن صندوق النقد الدولي، ومؤشر «إنسياد» العالمي للابتكار، إضافة إلى رؤية دبي للنمو 10X،.

وقال: نحن ملتزمون بحماية مستقبل الأعمال في المركز من خلال توفير حلولًا ذكية، ودمج التقنيات الذكية التي توفّر تجارب آمنة وسلسة، وتضع المعيار الذهبي في الابتكار الرقمي لجذب مزيد من الزوار من رجال الأعمال الدوليين الجدد والمعتادين زيارة دبي، بينما تسارع المدينة خطاها نحو تحقيق هدفها بجذب 20 مليون سائح بحلول 2020.

وبلغ عدد الفعاليات الجديدة على أجندة فعاليات المركز 29 فعالية، بما في ذلك 5 معارض، و9 اجتماعات لجمعيات دولية، و15 مؤتمراً. وجذبت 103 فعاليات كبرى 2,6 مليون مشارك، وسجّل 91 معرضاً من المعارض رفيعة المستوى متوسط عدد زوار بلغ 28,13 ألف زائر في الفعالية الواحدة.

كما شهد المركز معدلات نمو ثابتة في أعداد الزوار عبر أجندة فعالياته، في مجموعة من القطاعات ذات مستويات الأداء العالي، بما في ذلك الرعاية الصحية والطبية والعلوم والأغذية والضيافة، والاتصالات والمعلومات، والأعمال التجارية والمالية، والصناعات التحويلية، والتطوير العقاري.

الرعاية الصحية

استضاف المركز 26 فعالية في قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم بما في ذلك 7 فعاليات جديدة، ونما إجمالي مشاركة الزوار في القطاع بنسبة 30% مرتفعاً من 322.52 ألفاً في عام 2016، إلى 419.21 ألفاً في 2017، بزيادة 16% في المشاركة الدولية، مدعوماً بنمو قدره 43% في عدد الشركات العارضة من 9,08 آلاف شركة في 2016، إلى 13,041 ألفاً في 2017.

وحقق معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر معرض ومؤتمر طبي بالشرق الأوسط، أعلى الأرقام في القطاع بحضور 102,66 ألف زائر، ومشاركة 4,072 شركة عارضة. كما سجّل مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي، ارتفاعاً بنسبة 35% في زواره، و33% في أعداد الزوار الدوليين، وجذب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، أكثر من 22 ألف زائر.

الأغذية

أضاف المركز فعاليتين جديدتين في قطاع الضيافة والأغذية وخدمات تقديم الطعام، ليصل مجموع ما يستضيفه من فعاليات في هذا القطاع إلى 10 فعاليات، وشهدت الفعاليات زيادة كبيرة في عدد المشاركين فيها بنسبة 18%، ليرتفع العدد من 276,11 ألفاً في عام 2016 إلى 325,43 ألفاً في 2017.

واحتفظ معرض الخليج للأغذية «غلفود» بسيطرته على القطاع، وجذب 97,42 ألف زائر، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 5%. ووصل عدد الزوار العالميين إلى 58,45 ألفاً بارتفاع 8%.

وارتفع زوار معرض غلفود للتصنيع، الذي يجمع بين الصناعات التحويلية الإقليمية والعالمية في قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 11%، ليصل إلى 36,12 ألفاً منهم 16,97 ألفاً من الأسواق العالمية.

وشملت الفعاليات الجديدة الدورة الافتتاحية لمعرض الضيافة والخدمات الغذائية «جلف هوست» المدعوم من «غلفود»، والذي جذب اهتماماً كبيراً، وحضره 10,24 آلاف زائر، ما عزز قدرة مركز دبي التجاري على تطوير المزيد من الفعاليات المتنوعة المتخصصة داخل القطاعات عالية الأداء، لدعم التوسّع والاستفادة من الطلب العالمي.

وبناء على العلامة التجارية لدبي مدينة جاذبة لأكبر العلامات التجارية للفنادق وشركات إدارة الفنادق، إضافة إلى مكانة الإمارة بوصفها المدينة الرابعة الأكثر زيارة على مستوى العالم، حققت الفعاليات الرئيسية لقطاع الضيافة، مثل معرض سوق السفر العربي، ومعرض الفنادق، زيادة كبيرة في عدد الزوار خاصة من خارج الدولة، واستقبل معرض سوق السفر العربي أكثر من 39 ألف زائر، مع ارتفاع 7% في الزوار الدوليين، في حين شهد معرض الفنادق حضور أكثر من 20 ألف شخص بزيادة 19% في عدد زواره.

استحوذ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على 12 معرضاً في أجندة الفعاليات، مسجلاً نمواً بنسبة 12% في عدد المشاركين في مختلف الفعاليات مرتفعاً من 202,95 ألف مشارك في 2016 إلى 226,7 ألفاً في 2017.

وعزز هذا النمو الكبير في الحضور دور دبي وجهة ذات شهرة عالمية في التقنيات المستقبلية والأبحاث والتطوير، بما يتوافق مع رؤية دبي 10X. وقاد القطاع في هذا المجال معرض أسبوع جيتكس للتقنية، الفعالية الرئيسية الكبرى، وجيتكس لنجوم المستقبل، معرض الابتكار الذي يعرض أحدث التقنيات المبتكرة، وجمعت عدداً كبيراً من المختصين في الصناعة بلغ 147,7 ألفاً منهم 47,26 ألف زائر عالمي، إضافة إلى 4,700 شركة عارضة.

طاقة

وسجل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس»، ومعرض دبي للطاقة الشمسية، مشاركة 2,000 شركة عارضة بزيادة 33%، وبلغ عدد الزوار 31 ألف زائر بزيادة 37% مقارنة بـ 2016. كما حقق معرض الشرق الأوسط للكهرباء نمواً بنسبة 7%، وجذب 62,56 ألف زائر، نصفهم من الأسواق العالمية.

وقال المري: أجندة فعاليات المركز تركّز بصورة استراتيجية على تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، التي تتوافق مع سياسات حكومة دبي لتنويع القطاعات.

وتعزّز أجندة الفعاليات نمو المعارض على المدى الطويل، وتحفّز النشاط التجاري مع الإقليم الأوسع، وتزيد فرص التواصل والاستثمار بين كل المشاركين من منظمين وعارضين وزوار، وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال.

وقال المري: يتوافق النجاح الذي حققه المركز في 2017، مع التقدم الذي تحرزه دبي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وسنواصل الاستفادة بشكل أكبر من مكانتنا العالمية، موقعاً للفعاليات الكبرى ومنظمين لها، لتسريع النمو والابتكار في مختلف جوانب أعمالنا. واليوم، نظهر بالفعل قدراً أكبر من المرونة والبراعة في قدرتنا على تطوير خدماتنا، وتلبية احتياجات عملائنا المتميزين. وسنظل ملتزمين بالتوسع، وتعزيز مكانة دبي منصة دولية تعزّز التفكير الإبداعي في الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المجاورة، بينما نقدّم تجربة وجهة مثالية متكاملة للأعمال.

واختتم المري: بينما نتطلع لهذا العام، عام زايد، فإن سلسلة مبادراتنا الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز النمو المستقبلي والابتكار والتنافسية، لترسيخ مكانة مركز دبي التجاري العالمي، مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في قطاع الفعاليات، مستلهمين ومسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنستمر في السعي لتطوير أجندة طموحة، تسهم في رفع تنافسية الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال التجارية.

مشاريع لتعزيز نجاح المركز

تُمثّل سلطة مركز دبي التجاري العالمي، منطقة حرة توفر تراخيص للشركات الأجنبية والمحلية، ويمثّل مشروع «ون سنترال» مشروعاً سكنياً وترفيهياً عالمياً في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، وقد تم البدء حالياً في بناء المرحلتين الثالثة والرابعة بالمشروع، وكانت المرحلة الثانية قد تم تسليمها قبل الموعد المحدد بنهاية عام 2017. ولا يزال ون سنترال يشهد مستوى عالياً من النشاط، ضمن قطاع العقارات التجارية في دبي، بفضل موقعه المتميز وأصوله التجارية الراقية.

ويمتد إرث مركز دبي التجاري العالمي التاريخي إلى موقع إكسبو 2020، مع تطوير مشروع قرية إكسبو، والبدء في تشييد مركز المؤتمرات والمعارض الجديد. وسيدفع كل من المركز الجديد وقرية إكسبو بحواجز التقنية الذكية والاستدامة، وتعزيز نجاح مركز دبي التجاري العالمي، في أرجاء دبي، عبر تأسيس وجهة جديدة للسكن، والتجارة في الإمارة.