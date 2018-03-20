«أدنوك» تحتفي بموظفيها ذوي الخدمة الطويلة

كرّمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» موظفيها وموظفاتها ذوي الخدمة الطويلة الذين عملوا لدى شركات المجموعة لفترات تمتد من 10 -40 عاماً، وذلك تقديراً لالتزامهم وتفانيهم في خدمة الوطن والشركة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: في عام زايد، نستمر باستلهام قيم وإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس أخلاقيات العمل والالتزام التي مكنتنا في الإمارات وأدنوك من تحقيق النجاح، وأضاف مهنئاً الموظفين المكرّمين: «إن الجهود التي بذلتموها وإخلاصكم وتفانيكم تشكل عِمَاد النجاحات التي حققتها وستحققها أدنوك من خلال النقلة النوعية التي تعمل على تنفيذها والرامية إلى الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة، وزيادة العائد الاقتصادي، وأود أن أشكركم جميعاً على كل ما قدمتموه خلال السنوات الماضية».

وبيّن أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد تطبيقاً عملياً لرؤية القيادة وهو يمثل أحد المرتكزات الأساسية الأربعة التي تقوم عليها استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، مشدداً على أن المحافظة على المكانة المرموقة التي رسختها أدنوك وضمان استمرارها في تحقيق النجاح والقيام بدورها في إحداث أثر إيجابي مستدام في دولة الإمارات يعتمد على كوادرها الملتزمة والمخلصة الذين ظلوا لسنوات طويلة يعملون بأسلوب مبتكر لخدمة الوطن والشركة بكل تفان وإخلاص.

واجتمع أكثر من 500 موظف وموظفة من مختلف شركات مجموعة أدنوك في فعالية أقيمت مساء أمس أمام مبنى المقر الرئيسي للشركة احتفاءً بالجهود المخلصة التي بذلوها في أداء مهامهم الوظيفية والعمل بجد وتفان خلال خدمتهم الطويلة.

وفي ختام الحفل تم التقاط صور تذكارية للموظفين ذوي الخدمة الطويلة مع معالي الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة العليا للشركة.