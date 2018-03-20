«نايت فرانك»: طيران الإمارات دعامة رئيسية لسياحة دبي

أكد تقرير حديث أن السياحة في دبي تعتبر قطاعاً استراتيجياً مهماً. ففي عام 2017 تشير التقديرات إلى أن القطاع ساهم بأكثر من 150 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%. ووفر أكثر مما يقارب 570 ألف وظيفة ما يوازي 4.8% من إجمالي العمالة.

وقال التقرير الذي أصدرته أمس نايت فرانك بعنوان «قطاع الضيافة في دبي» ضمن سلسلة تقاريرها عن دبي: ازدادت مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 138% في السنوات العشر الماضية حتى 2017 مع نمو التوظيف في القطاع بنسبة 119% خلال. نفس الفترة.

وأضاف التقرير: إن من أكبر العوامل التي ساهمت في تسهيل ذلك، النمو القوي لطيران الإمارات التي تعد دعامة رئيسية من دعائم السياحة في دبي، كما أن الناقلة دللت كيف يمكن لتطور خيارات النقل أن يساعد في وضع المدينة في دائرة الضوء العالمية. كذلك فإنه في ظل النمو المضطرد، فمن المتوقع أن يحقق مطار دبي الدولي هدفه بالوصول إلى 100 مليون مسافر في 2020.

وفِي غمرة جاذبية دبي واسعة النطاق، كرست الإمارة نفسها كواحدة من أفخم الوجهات في العالم. فهي حالياً تحتضن 104 فنادق من فئة الخمس نجوم. وتشير التوقعات إلى وجود 53 فندقاً آخر من فنادق الخمس نجوم قيد التخطيط أو الإنشاء مع مواعيد افتتاحها قبل 2020.

بالإضافة إلى ذلك، قدر متوسط الإنفاق في دبي لكل زائر لليلة الواحدة بأكثر من 2000 دولار في 2017 وهو أعلى معدل بين مدن الوجهات العالمية التي قارنها التقرير مع دبي وهي نيويورك ولندن وباريس وسنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وسيدني.