45 مليوناً مساهمة «اتصالات» في تنمية المجتمع المحلي

بلغت مساهمة شركة اتصالات الإمارات في تنمية المجتمع المحلي نحو 45 مليون درهم خلال العام 2017 في خطوة تعكس التزامها بدعم التنمية الاجتماعية في مختلف المجالات وذلك وفقاً لما أظهره تقرير الحوكمة الذي أصدرته المجموعة أمس.

يأتي نشر التقرير التزاماً بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في مرحلة سابقة، ويجري تطبيقه على الشركات المدرجة في الأسواق المالية باستثناء البنوك التي تخضع لرقابة مصرف الإمارات المركزي.

وتوزعت مساهمة «اتصالات» في دعم المجتمع المحلي العام الماضي بواقع 22 مليون درهم للتنمية الاجتماعية ونحو 15 مليون درهم للرياضة و2.7 مليون درهم للدعم الثقافي والبيئي ونحو 5.2 ملايين درهم للابتكار والصحة.

ونوه التقرير بأن اتصالات وجهت اسهاماتها لقطاعات عديدة من المجتمع كالأطفال والشباب والنساء وذوي الهمم وكانت على الدوام في طليعة المؤسسات التي نالت شرف دعم المبادرات الحكومية كحملة البيت متوحد وصندوق الوطن.

وإيماناً من «اتصالات» بأهمية الرياضة في تعزيز مناحي الحياة المختلفة لدى الشباب فإنها تولي أقصى قدر من الرعاية للشباب من خلال رعايتها لاتحاد كرة القدم ولجنة دوري المحترفين، إلى جانب رعايتها للتراث والحفاظ على الإرث الثقافي، فيما حظيت بشرف دعم مهرجان الشيخ زايد للتراث والجائزة الدولية للقرآن الكريم لعام 2017.

منافسة

من ناحية أخرى، أطلقت اتصالات أمس منافسة «هالو بيزنس» لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز نمو قطاع الأعمال في الإمارات.

وقال عصام محمود، نائب رئيس أول لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالإنابة في «اتصالات»: «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي دوراً محورياً في عملية التنمية الشاملة، حيث إنها تسهم بأكثر من 60% من معدل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو الأمر الذي يدعم الأجندة الوطنية المتمثلة في «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى جعل الدولة الأولى عالمياً بكافة المجالات، وأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال القائمة على المعرفة والابتكار، مؤكداً أن المنافسة تدعم هذه الرؤية الطموحة على المدى الطويل من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة مثالية لعرض قدراتها ونماذج أعمالها المبتكرة».

وستختار لجنة مختصة في مركز هالو بيزنس هب ببرج ون جي ال تي (أبراج بحيرات جميرا) في 2 مايو الفائزين الخمسة الأوائل، وسيتم منحهم جوائز قيمة تصل حتى 180 ألف درهم وتشمل أجهزة مكتبية وخدمات «اتصالات» لقطاع الأعمال وصكوك وطنية.

مشاركات

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تقديم مشاركاتهم عبر البريد الإلكتروني قبل 15 أبريل المقبل. ومن شروط الاشتراك أن يكون النشاط التجاري قابلاً للتطبيق، وأن يكون قد تمت تجربته واختباره لمدة لا تقل عن سنتين، وكذلك أن يكون النشاط التجاري قادراً على التأثير في القطاع المعني للمتقدم.